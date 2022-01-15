عصام كاريكا: «لو بإيدي أوقف حمو بيكا ومطربي المهرجانات»

كشف الفنان عصام كاريكا عن أسباب اختفائه، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه اختفى خلال فترة كورونا مثل عدد كبير من الناس، ساخرًا من مطربي المهرجانات: «دول أساتذة كبار، وموجودين ومكسرين العالم ومش لازم أغني مهرجانات عشان أكون مكسر العالم ومش موضوعي خالص يعني بس جميل».

كاريكا: كورونا قعدتنا في البيت

وقال كاريكا، خلال لقائه مع الإعلامي نزار الفارس في برنامج «مع الفارس» المذاع عبر فضائية «الرشيد» العراقية، إن كورونا تسببت في جلوس عدد كبير من الفنانين في المنزل، عدا مطربي المهرجانات، موضحا: «أنا لو عايز أشتغل كنت عملت لي أغنتين مهرجانات بس أنا مش عايز وأنا والمهرجانات مش أصحاب واللي بيغنوا مهرجانات ناس جميلة وأصحابنا بس يمكن أنا معجبنيش الشكل ده، وفيه حاجات كتير مبحبهاش في المهرجانات».

كاريكا يؤيد قرار هاني شاكر

وأكد عصام كاريكا أنه يؤيد قرار الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة المهن الموسقية، في وقف مطربي المهرجانات: «حمو بيكا بيعترف إنه مش مغني فأنا أعمل له لجنة، وفيها أساتذة كبار ويمتحنوه وهو دخل مرتين وسقط، ولو القرار في إيدي هوقف حمو بيكا عن الغناء وهوقف أي حد مبيعرفش يغني، وأي حد مبيعرفش يغني ميغنيش».

وعلق كاريكا على حجة قطع رزق حمو بيكا عند منعه من المهرجانات، قائلًأ: «وهو رزقه مش مقطوع وهو من يوتيوب بينزل حاجات دمها خفيف ولما بيغني وبيغلط في الكلام وبتحقق له ربح جميل يعني».