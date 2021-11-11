عصام كاريكا معاتبا شيكابالا: «المفروض كنت تبقى زي محمد صلاح»

عاتب المطرب عصام كاريكا على الهواء، مباشرة نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، قائلا له: «أنت حبيبي وأخويا، لكن بعاتبه عشان فرط في موهبته زمان، شيكابالا دلوقتي المفروض يبقى محمد صلاح لأنه موهبة كبيرة جدا وهو معشوق الزملكاوية».

شيكابالا فرط في حاجات كتيرة

وتابع «كاريكا»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد صلاح، اليوم الخميس، «عشان كدة أعاتبك يا شيكابالا لأنك فرطت في حاجات كتيرة لما كنت لسة في البداية»، مُهديا له أغنية «أعاتبك على إيه ولا إيه» للفنان محمد محيي، موضحا أن هذه الأغنية تعد أول أغنية لحنها في حياته.

أغنية «أعاتبك على إيه» وش السعد عليا

واستكمل: «تخيل أول غنوة تعملها وينزل عليها اسمك تكسر مصر والوطن العربي، بقيت ماشي في الشارع مش مصدق وكل المطربين كانوا عاوزين يعرفوا مين اللي عمل الأغنية دي لأنها اتشهرت جدا، وكانت وش السعد عليا».

ولفت أنه يهدي أغنية «وهي عاملة إيه دلوقتي؟» للفنان عمرو دياب لابنته «مي»، متابعا: «بحب أطمن عليها كل شوية وأقولها أنتي عاملة إيه دلوقتي وإيه أخبارك؟، بنتي مش صغيورة، دي خريجة إعلام».

حلم أي فنان يلحن أغنية لمطرب كبير ومحبوب زي محمد منير

وعن تلحينه أغنية «أنا عمر عيني ما دمعت» لمحمد منير، قال إن حلم أي فنان ملحن أن يلحن أغنية لمطرب كبير ومحبوب، «محمد منير كان عشقي قبل ما أشوفه، وتخيل وأنا قاعد معاه وماسك العود وبغنيله، ودة كان حلم من أحلام حياتي».

وأفاد بأنه يهدي أغنية «امشي ورا كدبهم» لديانا حداد، لجمهور السوشيال ميديا الذين يقرأون فقط عنوان الخبر ثم يسارع في توجيه الشتائم والتجاوز فقط بسبب عنوان، «فيه ناس كتيرة عشان تعمل مشاهدة للفيديو بيحطوا عنوان غريب».