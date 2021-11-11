عصام كاريكا: «أنا الزملكاوي الوحيد اللي بيعمل حفلات في النادي الأهلي»

كشف المطرب عصام كاريكا عن انتمائه الكروي، قائلا: «بحب الرياضة، وأنا الزملكاوي الوحيد اللي بيلعب في النادي الأهلي وبعمل حفلات هناك كمان، سواء في فرع الجزيرة أو مدينة مصر، وبروح ألعب مع لاعيبة الأهلي القدامى أيام الأحد والثلاثاء الخميس أسبوعيا، ومواظب على كدة من 10 سنين».

أنا زملكاوي مش متعصب

وأضاف «كاريكا»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد صلاح، اليوم الخميس، أن أصدقاءه القدامى من النادي الأهلي خالد بيبو ومحمد عمارة ووليد صلاح الدين وهشام حنفي وزكريا ناصف، «كلنا بنلعب مع بعض وأنا زملكاوي مش متعصب».

وتابع: «صعب تقاطع أهلك بسبب ماتش كورة، لاعيبة الكورة نفسهم صحاب، لو الأهلي والزمالك بيلعبوا مع بعض هتلاقي شيكابالا وأفشة بيتعشوا سوا مع بعض في مكان بعد الماتش، لما هما مش متعصبين كدة أبقى أنا اللي متعصب؟ ملوش دعوة التعصب خالص ومش هنخسر بعض».

ببدأ شغلي الساعة 8 بالليل

وعن روتينه اليومي، قال: «أنا بصحى الساعة 11 الصبح، بفطر وبعدين أقعد اشتغل شوية لحد الساعة 3، وبعدين أروح الجيم لحد الساعة 5، أرجع البيت أتغدى، وأنام لحد الساعة 8 بالليل، وببدأ من هنا يومي يعني الشغل لو عندي حفلات أو أفراح أو استديو وبرجع البيت الساعة 2 آكل حاجة وأنام».

كما كشف عصام كاريكا عن كواليس أحدث أغانيه، «آخر غنوة كانت اسمها حياتي ارتاحت، روحت صورتها في أسوان، وهي من كلمات شاعر جديد اسمه مصطفى محمد، والحمدلله نجحت على اليوتيوب عاملة أرقام كويسة، وأصريت أصورها في أسوان».

طرح أغنيتي الجديدة بعد 10 أيام.. وفيها رتم المهرجانات

وعن أغانيه القادمة، قال: «بحضر أغنية اسمها (يا مخربشة أنا عازمك على العشا)، كلام مجنون مستخدم فيه رتم المهرجانات وحطينا فيه مزيكا جميلة، وهتنزل كمان أسبوع أو 10 أيام».