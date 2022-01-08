عصام كاريكا: كاظم الساهر أفضل من عمرو دياب وجورج وسوف

كشف الإعلامي نزار الفارس عن الحلقة الجديدة من برنامجه على قناة الرشيد العراقية، موضحا أن ضيفه هو عصام كاريكا، ونشر مقطعا ترويجيا للحلقة.

«كاريكا» يهاجم حمو بيكا

ووجه الإعلامي نزار الفارس، خلال البرومو الدعائي، سؤالا لعصام كاريكا: «لو الأمر بيدك هل ستوقف حمو بيكا»، ليرد الثاني، معلقا: «سأوقف كل شخص مبيعرفش يغني».

وكانت من أبرز تصريحات عصام كاريكا، خلال البرومو تعليقه على مهرجان «شيماء» الذي انتشر في الفترة الأخيرة، قائلا: «تريند تافه، ومن الممكن أن يأتي أي شخص ويفعله، وممكن أقوم الصبح أقول هقتلك يا نجلاء»، متسائلا هل هذا نجاح؟ّ!.

كاظم الساهر أفضل صوت بالوطن العربي

ولم يكن حمو بيكا، و سوستة هما فقط من هاجمهما عصام كاريكا، من خلال المقطع الترويجي للحلقة القادمة من برنامج الإعلامي نزار الفارس، بل أيضا ظهر اسم حسن شاكوش، وخاصة عندما سأله الإعلامي: «كملحن.. ما رأيك بصوت حسن شاكوش»، ليرد: «هل حسن شاكوش أحسن من شيرين»،.

كما صرح عصام كاريكا، أن صوت الفنان كاظم الساهر، يعد الأقوى في الوطن العربي، حسب مقارنته باسمين آخرين، وهما جورج وسوف وعمرو دياب، حيث رتب كاريكا أن أفضل صوت هو كاظم الساهر ويليه جورج وسوف وآخرهم عمرو دياب.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلاق البرومو الترويجي لـ حلقة نزار الفارس مع الفنان عصام كاريكا، بسبب التصريحات التي تضمنها المقطع المعروض من الحلقة، عن نجوم الوسط الغنائي، والتي كان أبرزهم هجومه على حمو بيكا، وحسن شاكوش، وعمرو دياب، وتعليقه على تفاهة ترند مهرجان «شيماء» التي انتشر مؤخرًا بين رواد السوشيال ميديا.