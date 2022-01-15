وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات «أولى وتانية ثانوي» للمدارس الدولية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس الدولية للمواد الهوية القومية (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية)، بعد إلغاء الامتحانات الالكترونية واستبدالها بالورقية.

تتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات مواد الهوية القومية

وقال وزير التعليم علي صفحته الشخصية، تتولي كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات مواد الهوية القومية «اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية» لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة، تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة.

الامتحانات على مستوي المدرسة وليست قومية

وقال وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول والثاني لجميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والدولية للمواد الهوية القومية، ستكون على مستوى المدرسة وليست قومية، مؤكدا تكليف المدرس الأول بوضع أسئلة الامتحانات طبقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات

وقال وزير التعليم، إن طريقة عرض نتيجة الامتحانات للطلاب ستكون في صورة تقديرات (ممتاز، جيد، ضعيف).

وأضاف الوزير، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول ستكون 70% اختيار من متعدد و30% مقالية ورقية بالكامل، لافتا إلى أنه سيسمح للطلاب الإجابات في ورقة الأسئلة نفسها أو في ورقة منفصلة بحسب ما تقرر المدرسة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه مسموح باستخدام التابلت فقط للوصول إلى الكتاب الإلكتروني وبنك المعرفة.