وزير التعليم يلغي امتحانات «أولى وتانية ثانوي» الإلكترونية ويستبدلها بورقية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فجر اليوم السبت، إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، المقرر لها أن تبدأ يومي السبت والأحد المقبلين، على أن تكون ورقية بالكامل.

وقال الوزير، عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي جميعها ورقية وليست إلكترونية، مشيرًا إلى أنّ الامتحانات 70% اختيار من متعدد، و30% مقالية ورقية بالكامل.

المدارس مسؤولة عن وضع الامتحانات

أضاف الوزير، أن الامتحانات تضعها المدارس مع الالتزام بمعايير المركز القومي للامتحانات، ومسموح باستخدام التابلت فقط للوصول إلى الكتاب الإلكتروني وبنك المعرفة.

وأشار إلى أن الامتحانات ورقية لكل المواد سواء في الترم الأول أو الترم الثاني، موضحًا أنّ جداول الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي كما هي دون تغيير.