وزير التعليم: نهاية منهج ديسمبر لـ«رابعة ابتدائي» تحدده كل مدرسة

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي، 15 يناير الجاري، ويتساءل أولياء الأمور عن المنهج الذي يمتحن فيه الطلاب في كل المواد عدا العلوم والرياضيات، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس المقررة في منهجي العلوم والرياضيات بامتحانات رابعة ابتدائي.

المدارس تحدد الدروس المقررة

وتواصلت «الوطن»، مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد أن المدارس هي التي تحدد الدروس المقررة في امتحانات نصف العام لطلاب رابعة ابتدائي، طبقاً لما تم دراسته من بداية العام وحتى نهاية ديسمبر، مؤكدا أنه لا تغيير في قرار الوزارة الخاص بأن تكون امتحانات رابعة حتى انتهاء ما درسه الطالب في ديسمبر، ولكن يكون للمدارس الحرية في تحديد إلى أين يقف منهج ديسمبر بالضبط.

امتحانات نصف العام لن تتطرق لمناهج يناير

وأضاف وزير التعليم، أن امتحانات نصف العام الدراسي للصف الرابع لن تتطرق إلى منهج شهر يناير، لافتا إلى أن امتحان رابعة مثل أي سنة نقل أخرى عادية في مصر، وليست امتحانات قومية كما يعتقد البعض، ولا داع لهذا الجدل الدائم على منصات التواصل الاجتماعي، لأن الوزارة حددت كل شيء يخص امتحانات ومناهج الصف الرابع الابتدائي.

وجدد الوزير التأكيد على أن المدارس ملتزمة بما سبق وأعلنت عنه الوزارة بخصوص عدد أسئلة كل مادة، ولا مجال لزيادتها من تلقاء نفسها؛ فالعربي 20 سؤالا، وباقي المواد 15 سؤالا لكل امتحان، على أن تقيس الأسئلة مخرجات التعلم في كل مادة.