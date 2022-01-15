وزير التعليم يكشف طريقة إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، واستبدالها بورقية في المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والمواد الهوية في المدارس الدولية.

وقال وزير التعليم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعقد الامتحانات ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجداول المعلنة، والتي تبدأ يوم 22 يناير الجاري، طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعده من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

يجوز الإجابة في نفس ورقة الأسئلة

وتابع وزير التعليم قائلا: «يجوز أن تكون الإجابة في نفس ورقة الاسئلة أو تكون في ورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة أيهما أنسب للمدرسة.

وأكد شوقي، تشكيل لجنة من معلمي المواد لتقدير أوراق الإجابة بكل مدرسة على أن تعلن نتيجة الطالب في صورة تقديرات من (85 إلى 100 ستكون ممتاز) من (50 إلى 65 جيد)، أقل من 50%؜ ضعيف.

تشكيل لجنة نظام ومراقبة بكل مدرسة لحساب

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه تشكل لجنة نظام ومراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية وإعلانها رسميا، وتقبل الأعذار التي يتعرض لها الطالب في أثناء الامتحانات، طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وذكر وزير التعليم، أن مدير المدرسة يتولى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ علي صحة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات.