وزير التعليم لـ«الوطن»: جاهزون لامتحانات 15 يناير.. وإجراءات مشددة للوقاية من أوميكرون

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، أنهت استعداداتها، لعقد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بدءا من 15 يناير الجاري، موضحا أن العام الدراسي الجديد 2021-2022، سار بشكل منضبط وطبيعي، دون معوقات، رغم صعوبات وتحديات جائحة فيروس كورونا.

وزير التعليم: الامتحانات لن تعقد في المنازل بسبب أوميكرون

وكشف «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، عن تفاصيل جديدة لعقد الامتحانات، تزامنا مع تسجيل حالات إصابة بمتحور أوميكرون داخل مصر، وشدد على تعقيم وتطهير المدارس المنعقد بها لجان امتحانية قبل وبعد كل امتحان، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير بالمدارس، وتوزيع كمامات طبية على الطلاب، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات.

وتابع الوزير قائلا إنه سيجري تقليل عدد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 15 طالبا، وعدم عقد أى امتحانات في المنازل بسبب الفيروس، وعدم تجهيز لجان خاصة للطلاب المصابين بكورونا، إضافة إلى تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بكورونا، إلى الدور الثاني بنفس الدرجات كاملة، شريطة تقديم المستند الطبي الرسمي، الذي يثبت الإصابة بالفيروس، وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال ساعات الامتحانات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب من خطر الإصابة بعدوى أوميكرون.

وزير التعليم: أوميكرون لن يؤثر على الامتحانات

وأكد وزير التعليم أن متحور كورونا الجديد أوميكرون لن يؤثر على سير الامتحانات التى من المنتظر أن تبدأ يوم 15 يناير الجاري، مشيرا إلى أن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة سلفا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، ولا يوجد أى قرار بشأن تأجيل وترحيل الامتحانات، بسبب أوميكرون، موضحا أنه سيتم تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية للأطمئنان على صحة وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على الامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية ورقيا

وأوضح «شوقي» أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستُعقد ورقيا، وجميع المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب سيتم تعقيمها، علاوة على تجهيز غرف عزل بالمدارس التى ينعقد بها لجان الامتحانات، لتقديم الدعم الكامل لأى تلميذ أو معلم أو إداري يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابه إليها لتلاقي العلاج اللازم، للتعافي من الفيروس.