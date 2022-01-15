تعرف على أعراض الإصابة بخمول الغدة الدرقية.. بينها «زيادة الوزن»

نشرت هيئة الدواء، على موقعها الرسمي، منشورا توضح فيه أعراض الإصابة بخمول الغدة الدرقية، التي يعاني منها العديد من الأشخاص، ويأتي توجيه نصائح هيئة الدواء للمواطنين، ضمن حرص الهيئة على تقديم روشتة للتعامل مع الأعراض، ومعرفة كامل الأعراض التي تتعلق بالأمراض المختلفة التي يعاني منها الأشخاص.

أعراض الإصابة بخمول الغدة الدرقية

وأوضحت الهيئة، أن مرض قصور الغدة الدرقية أو كما يطلق عليه أيضا اسم «Hypothyroidism»​ أو خمول الغدة الدرقية، أو انخفاض هرمون الغدة الدرقية، يحدث نتيجة اضطراب في نظام الغدد الصماء؛ حيث لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون الدرقي، يمكن أن تسبب عددا من الأعراض، مثل «ضعف القدرة على تحمل البرد، والشعور بالتعب، والإمساك، وزيادة الوزن».​

أهمية إجراء تحاليل بشكل دوري

وأكدت هيئة الدواء على أهمية الاعتماد على العلاج للاستخدام اليومي لهرمون مشابه للهرمون الذي تفرزه الغدة الدرقية بشكل طبيعي، ويتم إجراء تحاليل بشكل دوري إلى أن يتم ضبط الجرعة بحسب احتياج المريض، والتحكم بخمول الغدة الدرقية.

الذهاب للطبيب فور ظهور أي أعراض جانبية

ونصحت هيئة الدواء، الأشخاص الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية، أو ظهور أي أعراض جانبية توحي بالإصابة بخمول الغدة الدرقية، بالذهاب فورا للطبيب المختص، والالتزام بالدواء المحدد من قبل الطبيب، وعدم التوقف عن أخذه حتى تزول هذه الأعراض الجانبية، لافتة إلى عدم أخذ أي أدوية علاجية دون معرفة الطبيب؛ لتجنب أي آثار سلبية.

هيئة الدواء تطالب الإبلاغ عن وجود أي مخالفات

وجددت هيئة الدواء مناشدتها للمواطنين في حالة وجود أي أدوية مغشوشة أو عقاقير طبية منتهية الصلاحية، أو أماكن تتداول الأدوية بغير تصريح، بضرورة الإبلاغ عن هذه المخالفات، والتي تصدر عن المؤسسات الصيدلية أو المستحضرات الطبية وجودتها، مثل «أدوية مهربة- أدوية مغشوشة- أدوية مباعة بسعر مرتفع- الإتجار في العينات المجانية»، بالاتصال على الخط الساخن «15301».