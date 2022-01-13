تحذير من هيئة الدواء: التدفئة المفرطة والملابس الصوفية الخشنة تهيج الجلد

تحرص هيئة الدواء المصرية على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، فى إطار حرص الهيئة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2031 للنهوض بالصحة العامة، وقالت هيئة الدواء في تقرير لها إن هناك مجموعة من النصائح للتعامل مع الإكزيما، وهى مرض جلدي ناتج عن التهاب الجلد التأتبي الذي يعني التهاب الجلد، وحساسية الجلد المرتفعة التي تكون في أغلب الأحيان لأسباب وراثية، ونصحت هيئة الدواء بضرورة الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي لاستخدام مضادات الهيستامين لتقليل الحكة الشديدة للجلد​.

المحافظة على رطوبة الجلد ضرورة

وشددت هيئة الدواء فى تقريرها على أهمية المحافظة على رطوبة الجلد باستخدام المرطبات المناسبة، والابتعاد عن أنواع الصابون والمواد الكيميائية التي تثير الجلد وتهيجه​، وأكدت على ضرورة الابتعاد عن الملابس التي تثير الجلد، مثل الملابس الصوفية والملابس التي تحتوي على مواد صناعية​.

نصائح لمنع ظهور الإكزيما

وعن منع ظهور الإكزيما أو تخفيف حدتها، قالت هيئة الدواء إنه لابد من استعمال مواد للحفاظ على رطوبة الجلد، وتجنب التغيرات الحادة في درجات الحرارة أو درجة الرطوبة، لافتة الى أهمية تجنب التعرّق المفرط أو التدفئة المفرطة، وأهمية تخفيف الضغط النفسي والتوتر.

ونصحت الهيئة بضرورة تجنب التعرض لمواد تثير الحكّة مثل بعض الملابس الصوفية الخشنة وغيره، إضافة لتجنب استخدام أنواع معينة من الصابون ومواد التنظيف أو المواد المذيبة الحادة، لافتة الى أهمية الوعي والانتباه لأنواع الأطعمة التي تسبب ظهور الإكزيما ثم الحرص على تجنبها.

وتحرص هيئة الدواء من خلال منصاتها الإلكترونية على إطلاع المواطنين بشأن مستمر على كافة الأعراض الجانبية لمجموعة من الأدوية، وتنصح بشكل دائم التواصل مع الأطباء قبل استخدام أى نوع من الأدوية لما لها من آثار جانبية مضرة حال الإسراف فيها أو تناولها دون استشارة الطبيب.