هيئة الدواء: توجه 10 رسائل مهمة للطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول

يستعد الطلاب بمختلف المراحل التعليمية لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وسط العديد من الإجراءات الوقائية والاحتزارية؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، لكن هناك العديد من العوامل التي تشتت ذهن الطلاب، ولا تساعدهم على تحصيل المعرفي والإجابة بصورة صحيحة على الأسئلة.

نصائح تساعد العقل على التركيز

ونشرت هيئة الدواء المصرية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، منشورا توضح فيه مجموعة من النصائح لزيادة التركيز للطلاب في أثناء المذاكرة والتجهيز للامتحانات للتحصيل أفضل الدرجات في الامتحانات المقررعقدها، خلال الفترة الحالية بالمدارس والجامعات.

وأفادت هيئة الدواء أن هذه النصائح تساعد الطلاب على التركيز والقدرة على تحصيل قدر كبير من المعلومات والقدرة على الإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بالامتحانات، وتتمثل نصائح هيئة الدواء للطلاب للقدرة على التركيز في التالي:

- الحرص على تناول الإفطار لإمداد المخ بالطاقة اللازمة للنشاط​.

- البدء بالمراجعة والمذاكرة باكرا، لأن قدرة العقل على الاستيعاب تكون أكثر.

- تحديد ما يحتاج التركيز بدلاً من القيام بالعديد من الأشياء بنصف جهد.

- وضع خطة للمذاكرة لتحقيق الإنجاز وقياسه​.

- أخذ الفواصل من دون ضغط كم المذاكرة.

- استخدام أساليب شيقة للمذاكرة مثل عمل البطاقات الملونة، أو الخرائط الذهنية.

- اختبر نفسك، لتحديد مدى القدرة الاستيعابية.

- الاهتمام بأوقات الاسترخاء وممارسة الرياضة.

- الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر من الليل، والاستيقاظ في الوقت المناسب في الصباح؛ يتيح الحصول على قوة حفظ جيدة، كما يجعل المزاج أفضل.

- الحفاظ على الانتظام في تطبيق الخطوات السابقة.​

النصائح تساعد الطلاب على تحصيل أفضل الدرجات

وأكدت هيئة الدواء أن هذه النصائح تساعد الطلاب على التركيز وتذكر المعلومة في أثناء الإجابة على أسئلة الامتحانات لمختلف الفرق الدراسية التي تساعد الطلاب على تحصيل أفضل قدر من الدرجات.