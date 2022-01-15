«الصحة» تستقبل اليوم 3.1 مليون جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن استعداد الوزارة لاستقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا فايزر بمطار القاهرة اليوم تقدر بـ3.1 مليون جرعة، موضحا أنه سيستمر تدفق الشحنات الجديدة من لقاحات كورونا على مدار الأسبوع الجاري والمقبل من نفس اللقاح، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما وهو مستخدم لكل المواطنين، ويتم إعطاؤه للأطفال من عمر 11 عاما.

الشحنة تخضع لتحاليل من قبل هيئة الدواء

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على أن الشحنة فور وصولها سيتم خضوعها للتحاليل من قبل هيئة الدواء المصرية، وبعد التأكد من سلامتها ومأمونيتهات سيتم البدء في توزيعها على مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة في التوسع في عملية تطعيم المواطنين وتوفير اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك متحوراته.

الصحة: لقاحات كورونا آمنة وفعالة

وعن فعالية اللقاحات، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جميع لقاحات كورونا فعالة؛ وحتى الآن لم يثبت عدم فاعلية لقاحات كورونا أمام أي متحور يظهر لفيروس كورونا، مؤكدا على أنه لا داعي للخوف أو القلق من الحصول على لقاح كورونا، وهو في غاية الأهمية نظرا لأنه يعمل على تخفيف الأعراض في حال الإصابة بالفيروس ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 893 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 331607 حتى اليوم، وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالتدابير الصحية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين.