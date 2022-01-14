رئيس التحرير

محمود مسلم

القائم بعمل وزير الصحة ينعى المدير السابق لمستشفى الهرم

كتب:

الوطن
09:20 م | الجمعة 14 يناير 2022
وزارة الصحة والسكان

وزارة الصحة والسكان

نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور خالد مخلوف، مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة سابقا، والمدير السابق لمستشفى الهرم، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

«مخلوف» توفي في حادث أليم

وكان الدكتور خالد مخلوف، قد لقي ربه مساء اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث مروري أليم في طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي» وتم نقل جثمان الفقيد إلى مستشفى وادي النطرون.

اقرأ المزيد:

وزارة الصحة في غزة تكرم الوفد الطبي المصري تقديرا لمجهوداته.. فيديو

إحالة 4 متهمين للمحاكمة بتهمة استعمال النفوذ في وزارة الصحة لصالح مستشفى خاص

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا بعد تحديث موقع وزارة الصحة

محافظ أسوان: جهود وزارة الصحة تجعل مصر خالية من شلل الأطفال

هل خصصت وزارة الصحة مستشفيات لمصابي أوميكرون في مصر؟.. مصدر يجيب