«الصحة» توضح الأعراض الكاملة لـ«أوميكرون».. عطس وصعوبة في البلع ورشح

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك العديد من الأعراض التي جرى رصدها وتتعلق بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» وفقا للحالات المتوسطة والخفيفة التي أصيبت به مؤخرا.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في بيان على موقع وزارة الصحة، أن أعراض متحور أوميكرون متعددة وهناك الأكثر شيوعا التي تمثلت في «الرشح - الصداع - الشعور بالإجهاد والتعب - العطس - احتقان وجفاف في الحلق - صعوبة في البلع».

الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح أكثر عرضة للإصابة بمتحور أوميكرون

وأضاف حسام عبدالغفار أن هناك بعض الأعراض الأقل شيوعا المرتبطة بمتحور أوميكرون التي تتمثل في «الرعشة - الحكة - ارتفاع درجة الحرارة»، بالإضافة إلى الأعراض النادرة التي تمت ملاحظتها على المصابين بالمتحور الجديد وتمثلت في «فقدان حاستي الشم والتذوق - ألم في الصدر - ضيق في التنفس».

وأكد «عبدالغفار» أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح أكثر عرضة للإصابة بمتحور أوميكرون، وأنهم معرضون للإصابة بالمضاعفات التي تنتج عن المتحور الجديد أوميكرون، لافتا إلى أن هذه المضاعفات قد تصل لحد الوفاة للأشخاص غير المطعّمين عند إصابتهم بمتحور أوميكرون.

وشدد المتحدث الرسمي للصحة على أهمية الالتزام التام بكل التدابير الوقائية والاحترازية التي تقلل من العدوى بفيروس كورونا أو متحوراته ويجب الالتزام التام بهذه التدابير لجميع الفئات وتمثلت في «ارتداء الكمامة - الحصول على اللقاح - التباعد الاجتماعي والبدني - التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».

وكشف «عبدالغفار»، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» يعد سريع الانتشار بصورة كبيرة وفقا لما يتم رصده في مختلف الدول منذ بدء اكتشاف المتحور منذ أسابيع بدولة جنوب أفريقيا، حيث جرى رصد المتحور الجديد في العديد من الدول.

«الصحة» تعلن عن توفير جميع اللقاحات المعتمدة

وأردف أن المتحور أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة على مستوى دول العالم، وهناك بعض المؤشرات البسيطة التي توضح أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات المختلفة يستطيعون التغلب على المتحور أوميكرون ويكونون أقل عرضة للمضاعفات الناتجة عن الإصابة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن توفير جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم المواطنين الذين يحق لهم الحصول على اللقاح للوقاية من فيروس كورونا أو متحوراته والوصول لمناعة القطيع.