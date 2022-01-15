هل يتحمل المواطن تكلفة خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار؟ "الصحة" تجيب

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المواطن المستفيد من الخدمات الصحية المدرجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، لا يتحمل أي تكلفة مادية، فهي مجانية بالكامل، موضحة أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة المصريين غير القادرين، بالإضافة إلى توفير إجراءات الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وأقل وقت ممكن.

طرق الحصول على خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وقالت «الصحة»، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، هدفها عدم انتظار المرضى الذين يحتاجون لإجراء عمليات جراحية عاجلة، تخفيفًا من معاناتهم.

ونوهت الوزارة إلى الإجراءات اللازمة لحصول المستفيد على الخدمات المدرجة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، موضحة أنه إذا كان المريض لا يقع تحت مظلة التأمين الصحي، وليس لديه تأمين، فيتوجب عليه الذهاب لأقرب مستشفى حكومي، لتوقيع الكشف عليه وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، لافتة إلى أنه بعد الكشف عليه تتواصل المستشفى مع المريض لتحديد موعد الفحص وإجراء العملية، أما في حالة كان المواطن مدرجا ضمن منظومة التأمين الصحي فعليه التوجه لأقرب لجنة تأمين صحي ضمن في محيطه الجغرافي.

الجهات المشاركة في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وكشفت وزارة الصحة، عن الجهات المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، التي تستهدف إجراء عمليات جراحية للمواطنين الذين بحاجة لتدخل جراحي عاجل بالمجان، وتشمل: «المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، المستشفيات الجامعية، مستشفيات هيئة التأمين الصحي، مستشفيات القطاع العلاجي، المستشفيات التابعة للشرطة والقوات المسلحة، المستشفيات الخاصة، ومستشفيات المؤسسة العلاجية»، ليصل عددها إلى391 مستشفى في 11 تخصصا، حتى الآن.