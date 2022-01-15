تحذير من «الصحة» للمواطنين بعد ارتفاع إصابات «كورونا»: نعيش فترة حرجة

قال مصدرمسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك ارتفاع فى إصابات فيروس كورونا، وتم ملاحظة ذلك على مدار الأسبوع الماضي، وإن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى أعداد الإصابات والسبب الأساسي لارتفاع الإصابات متحور اوميكرون.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه بالنسبة لوفيات فيروس «كورونا» فى مصر، فهي في المعدل الطبيعي، وليست كبيرة مقارنة بالعدد السكاني، بالإضافة إلى أن لقاحات كورونا عامل أساسي في خفض معدلات الوفيات في الموجة الرابعة للفيروس مقارنة بالموجات السابقة.

ارتفاع إصابات كورونا فى مصر

وأضاف المصدر: بالنظر إلى المستجدات اليومية لفيروس كورونا فى مصر، نجد أن مصر سجلت أمس 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وهي قفزة بعد فترة طويلة شهدت استقرارا في المنحنى الوبائي في مصر، مناشدة المواطنين بضرورة اتخاذ الحذر عند التعامل مع الفيروس، وفي حال الشعور بوجود نزلة برد يجب الذهاب إلى المستشفى في حالة واحدة، وهي عدم الإستجابة للعلاج على مدار 24 ساعة.

الشخص المصاب بأوميكرون يصيب 20 آخرين

وتابع المصدر: «الفترة الحالية هى حرجة، ومتحور أوميكرون من المتحورات الأكثر انتشارا، وكل فرد مصاب بالمتحور الجديد يصيب 20 أمامه، لذلك علينا الحذر وعدم التهاون فى اتباع الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى أهمية الحصول على اللقاح، واللقاح لا يعطي المناعة الكاملة للجسم، بل إنه يعمل على الوقاية بنسبة وتخفيف الأعراض فى حال الإصابة بالفيروس، مؤكدا على أن الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح أكثر عرضة للإصابة بالفيروس عن غيرهم، وظهور الأعراض بشكل كبير عليهم.

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين، بشأن حجز التطعيم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر، التابع لوزارة الصحة المصرية، مشيرا إلى كافة التسهيلات التى قدمتها الوزارة للمواطنين، والتى تتضمن التسجيل والحصول على اللقاح خلال 24 ساعة، وتوفير كافة اللقاحات، سواء للمواطنين والمسافرين والأطفال.