رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، يتصدر محركات البحث اليوم السبت، الموافق 15 يناير، بالتزامن مع بدء إصدار فواتير التليفونات الأرضية منتصف كل شهر، إذ يبحث قطاع عريض من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية عن قيمة الفواتير قبل تسديدها، من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات، إذ تتيح الشركة خدمة الاستعلام، ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للجمهور.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للأشخاص الذين يريدون معرفة قيمة الفواتير الخاصة بالتليفون الأرضي، الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، من خلال البوابة الرسمية للشركة المصرية للاتصالات، واتباع الخطوات التالية:

ـ تسجيل البيانات والمعلومات المراد إدخالها، بداية من كود المنطقة التابع لها العميل، يتبعه رقم التليفون الأرضي، المراد الاستعلام عن الفاتورة الخاصة به.

ـ النقر على «اظهر الفواتير»، لعرض قيم فواتير التليفون الأرضي التي لم تدفع بعد، ويمكن للعميل تسديد قيمة الفاتورة المستعلم عنها من خلال الضغط على «اختر للسداد»، ثم «ادفع»الموجودة أعلى الشاشة.

ـ تفتح علامة تبويب جديدة ينتقل فيها العميل إلى صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، بعد إضافة البريد الإلكتروني الخاص به، والنقر على «سدد»، ثم تحديد الطريقة المناسبة للدفع التي تناسب المواطن، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».

تحصيل فاتورة التليفون الأرضي

فواتير التليفون الأرضي، تُحصّل بأنظمة سداد مختلفة منها الشهرية، ربع السنوية، والسنوية، وذلك بناء على رغبة العميل، إذ يتم الاتفاق على نظام السداد أثناء التعاقد، وفقا لما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات، موضحة أن سداد فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات we، وتصدر الفاتورة بهذا النظام في الخامس عشر من كل شهر، وتمنح الشركة فترة سماح حتى يوم 4 من الشهر الذي يليه، وحال عدم السداد باليوم الخامس تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، أما نظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.