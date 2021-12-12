رابط معرفة فاتورة التليفون الأرضي 2021.. الخطوات وغرامة التأخير

قبل أيام من انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي، ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط معرفة فاتورة الهاتف الأرضي 2021، إذ يتبقى أقل من 72 ساعة لرفع الخدمة عن المستخدمين غير المسددين بشكل مؤقت لحين دفع الفاتورة المقررة عليهم، التي دائما ما تنتهي مدتها يوم 15 من كل شهر، ويتهافت الكثيرون على السداد حتى لا يتم رفع الخدمة عنهم وانقطاع الإنترنت الذي يستخدمونه بشكل يومي ولا غنى لهم عنه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، رابط معرفة فاتورة التليفون الأرضي 2021 وطرق السداد، وذلك قبل انتهاء المهلة التي وضعتها الشركة المصرية للاتصالات.

رابط معرفة فاتورة التليفون الأرضي 2021

وعلى الراغبين في معرفة فاتورة التليفون الأرضي 2021، اتباع الخطوات الآتية:

1. في البداية عليك الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

2. وبعدها يتم إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.

3. انقر على خيار «اظهر الفواتير» لتظهر لك قيمة الفواتير التي لم يتم دفعها.

4. ثم انقر على «اختر للسداد» وبعدها كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

5. وبعدها تظهر لك صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على «سدد».

6. انقر على طريقة الدفع المناسبة لك، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».

غرامة تأخير دفع فاتورة التليفون الأرضي

وبدأت الشركة المصرية للاتصالات في منتصف نوفمبر الماضي، توقيع غرامة على التأخر في دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2021، ويتم توقيع الغرامة عن طريق تحويل الخط الأرضي إلى خدمة الاستقبال فقط، بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء أي مكالمات، ولكنه يتمكّن من استقبالها فقط، وبعد مرور شهر آخر ولم يسدد العميل الفاتورة، تُرفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع.