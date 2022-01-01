الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. الدفع فوري وأون لاين

يبحث قطاع عريض من المواطنين، عن فاتورة التليفون، فيتصدر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، محركات البحث بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء مهلة سداد الفواتير، التي تكون منتصف كل شهر، إذ يرغب الجميع في معرفة قيمة الفاتورة، حتى لا تنقطع الخدمة عنهم والمرتبطة بالإنترنت، فضلا عن التعرض للغرامات، وفقا للشركة المصرية للاتصالات، حيث أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي للمحاسبة عن استخدام آخر 3 أشهر، لذا زادت عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة حول لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويتمكن المواطن من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، من خلال الخطوات التي أعلنتها الشركة المصرية للاتصالات والتي جاءت كالتالي:

ـ يبدأ الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

ـ ثم يبدأ العميل في كتابة البيانات والمعلومات المطلوب إدخالها، تبدأ بإدخال كود المنطقة يليه رقم الهاتف.

ـ الضغط على أيقونة «اظهر الفواتير»، لتظهر قيم الفواتير التي لم تدفع بعد.

ـ ثم اختيار «اختر للسداد»، والضغط على «ادفع» أعلى الشاشة.

ـ ثم ينتقل العميل إلى صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، من خلال إضافة البريد الإلكتروني، والضغط على «سدد».

- ولتأتي الخطوة الأخيرة وهي تحديد طريقة الدفع المناسبة للعميل، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».

تحصيل فاتورة التليفون الأرضي

وأشارت المصرية للاتصالات، في وقت سابق إلى أن طريقة تحصيل الفواتير، تتم وفق اتفاق مسبق من قبل العميل المتعاقد على الخدمة، حيث يحدد العميل نظام السداد الذي يرغب به حيث تتيح الشركة أنظمة للسداد شهرية، ربع سنوية، و سنوية، حيث يتيح نظام السداد الشهري، للعميل سداد فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات we، وتصدر الفاتورة بهذا النظام في الخامس عشر من كل شهر، وتمنح الشركة فترة سماح حتى يوم 4 من الشهر الذي يليه، وحال عدم السداد باليوم الخامس تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، أما نظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.