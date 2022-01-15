أنهى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار حول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بعد أن سبق وقرر عقدها إلكترونياً بنسبة أسئلة 70% على أجهزة التابلت، الأمر الذي رسخ تخوف شديد لدى الطلاب وأولياء الأمور من سقوط السيستيم أو مواجهة أي مشكلات تقنية أخرى، قائلاً: «إنه تقرر عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقياً ويستخدم التابلت في الاطلاع على الكتب الرقمية المتاحة، موضحاً في فيديو له على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن الهدف من الامتحانات هو تقييم الطلاب وفق مخرجات التعلم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية 18 قرارا مهما لوزير التعليم بشأن امتحانات «أولى وثانية ثانوي» 2022

قرارات وزير التعليم عن امتحانات «أولى وثانية ثانوي»

- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول تعقد في مواعيدها اعتباراً من يوم 22 يناير الجاري.

- إلغاء الامتحانات الإلكترونية التي تعقد على أجهزة التابلت تيسيراً على الطلاب وتقليلاً من كثرة البلبلة وسوء الفهم لطبيعة عقدها.

- تعقد الامتحانات ورقياً في المدارس والإجابة في نفس الورقة أو ورقة خارجية.

- الهدف من الامتحانات الإلكترونية خاصة في الثانوية العامة عزل العنصر البشري حتى يطمئن الطلاب وأولياء الأمور لعدم وجود أي محاولات للتسريب أو خلط في أوراق الإجابات والأسئلة.

- لا يوجد أي فرق بالنسبة للطالب سواء كان الامتحان ورقياً أو إلكترونياً.

- الامتحانات تشمل 70% من الدرجات للأسئلة الموضوعية كالاختيار من متعدد والتي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين و30% من الدرجات للأسئلة المقالية.

- عقد الامتحانات ورقياً يبعد الطلاب تماماً عن أي أسئلة لها علاقة بالسيستيم.

- الامتحانات تعقد بنظام الـ«أوبن بوك» أي الكتاب المفتوح.

- الكتاب المفتوح لا يعني حضور الطالب للامتحانات بالكتاب الورقي.

- يمكن للطالب دخول الامتحانات بأجهزة التابلت والاطلاع على الكتب والمصادر الرقمية المتاحة عليه.

- سيتم تزويد الطلاب بورقة مفاهيم في كل مادة.

- لا علاقة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالثانوية العامة 2022.

- المدارس الدولية تتولى وضع أسئلة مواد الهوية القومية تحت إشراف الإدارة التعليمة وتعتمد من الإدارة.

- الامتحانات تعقد على مستوى المدرسة حتى في الفصل الدراسي الثاني.

- أسئلة الامتحانات تختلف من مدرسة لأخرى.

- طريقة عرض الدرجات ستكون في صورة تقديرات: «الممتاز من 85 إلى 100 وجيد جداً من 65 إلى أقل من 85 وجيد 50 إلى أقل من 65 وأقل من 50 درجة ضعيف.

- لا تغيير في قواعد الاعتذار من الامتحانات سواء لكورونا أو غيرها.

- سيتم تدريب الطلاب على الامتحانات الإلكترونية استعداداً لامتحانات الثانوية العامة.