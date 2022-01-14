رسائل مهمة لتلاميذ رابعة ابتدائي قبل الامتحانات.. لا تنسوا ورقة رقم الجلوس

ساعات قليلة، وتنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي، الخاصة بالفصل الدراسي الأول، ووجهت المدارس نصائح عامة ومهمة للتلاميذ، بشأن الاستعداد الجيد لخوض الامتحانات، مطالبة بعدم القلق، لأن الأسئلة ستكون متنوعة، وتعتمد على الفهم، لا الحفظ.

رسائل مهمة لتلاميذ رابعة ابتدائي قبل الامتحانات

يقول الدكتور تامر السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية في حدائق أكتوبر، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي، لا تهدف إلى حفظ المفاهيم والتعريفات، بالتالي لا يتم قياس هذه الناحية، بل تهدف إلى تقييم مدى اكتساب التلميذ للمهارات الأساسية، من خلال المنهج الدراسي، مؤكدا أن الامتحانات متنوعة في كل الأسئلة، ولا تشمل على أي تعقيد.

إحضار رقم الجلوس وكل الأدوات

يضيف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات ستكون في مستوى جميع التلاميذ ، مشددا على ضرورة الحضور إلى المدرسة بالزي المدرسي، وعدم ارتداء أي زي خارجي، ويجب التزام كل تلميذ بإحضار أدواته كاملة، منها قلم أزرق، وقلم رصاص، وممحاة، وبراية، ومسطرة، وورقة رقم الجلوس.

ويؤكد أنه غير مسموح لأي تلميذ بالكشط أو الشطب أو تمزيق أي جزء من ورقة الامتحان، وعدم استخدام أي قلم غير القلم الأزرق، ويمنع استخدام «القلم الكوركتور»، مشددا على ضرورة ارتداء «الفيس شيلد»، لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الحضور 7.30 صباحا

يوضح مدير المدرسة المصرية اليابانية، أن الامتحان يبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، ويجب على التلاميذ الحضور في تمام الساعة السابعة والنصف، لضمان تطبيق كل الإجراءات الوقائية، من حيث توزيعهم على اللجان الامتحانية، بما يحافظ على التباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارتهم، لافتا إلى أن موعد الانصراف سيكون الساعة الواحدة ظهرا، وباقي الأيام سيكون الانصراف في موعد المدرسة الرسمي.

ويشير إلى أنه بعد الانتهاء من أداء الامتحان، سيكون هناك مراجعات للمادة التالية لتدريب التلاميذ على كيفية الإجابة على الأسئلة، وكيفية تحقيق مخرجات التعلم، مؤكدا أنه سيتم تعقيم اللجان الامتحانية بصفة مستمرة قبل وبعد الامتحانات.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات بالمدارس

يؤكد الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولا تشمل أي أسئلة معقدة، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس، والوقوف على أي مشكلات، يمكن أن تواجه التلاميذ، وحلها على الفور.