مصدر بـ«التعليم» يكشف مصير الامتحانات حال سقوط السيستم

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مصير امتحانات الطلاب الذين قد يتعرضون لمشكلات تقنية أثناء اختبارات الصفين الأول والثاني لنصف العام، موضحا أنّ الوزارة ستوزع عليهم أسئلة امتحانات طلاب المنازل المطبوعة ورقيا، لحلها بدلا من الإلكترونية.

المدارس لن تطبع نسخة ورقية من الأسئلة الإلكترونية

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ الأسئلة التي ستصل إلى الطلاب على التابلت لن يُطبع نسخة ورقية منها لتوزيعها على الطلاب حال تعرضهم لمشكلة تقنية، بل سيتم توزيع أسئلة طلاب المنازل عليهم، والتي ستكون مطبوعة وجاهزة، لأنه ليست لديهم أجهزة تابلت من الأساس، كما أشار إلى أهمية أن تحرر المدرسة محضرا بالمشكلات التقنية التي يتعرض لها كل طالب.

أسئلة الامتحانات الورقية للمنازل ستكون مختلفة عن التابلت

وأوضح المصدر، أنّ أسئلة الامتحانات الورقية لطلاب المنازل ستكون مختلفة عن أسئلة طلاب التابلت، وبالتالي لن تكون الأسئلة الإلكترونية والورقية موحدة بين عموم الطلاب، وكلها تقيس الفهم ومخرجات التعلم، على أن تكون الأسئلة المقالية وإجاباتها أيضا في نفس الورقة، ولن تكون هناك ورقة منفصلة للأسئلة وأخرى للإجابات، على أن يتم تجميع درجات الورقي والإلكتروني من خلال المركز القومي للامتحانات، وبعدها تعلن نتيجة الإثنين معا على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

ومن المقرر أن تكون امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، 70% من أسئلة كل مادة بطريقة الاختيار من متعدد وتضعها الوزارة وتصححها إلكترونيا، والـ30% الأخرى مقالية ورقية وتضعها الإدارات التعليمية، وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة بين السبت 22 يناير وحتى الأربعاء 2 فبراير، وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة بين الأحد 23 يناير وحتى الخميس 3 فبراير.