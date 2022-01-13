«التعليم» تقرر إلغاء الانتداب الجزئي للمعلمين في أيام الامتحانات

أصدرت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات مهمة للإدارات التعليمية والمدارس في إطار الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2022، والتي تعقد ورقياً لجميع المراحل التعليمية ما عدا المرحلة الثانوية، والتي تشمل امتحانات إلكترونية وورقية، مشددة على مديري الإدارات والمدارس تنفيذ التعليمات كافة التي من شأنها تسيير الامتحانات والعملية التعليمية.

وشددت المديريات في مستندات رسمية، حصلت «الوطن» على نسخة منها، ومنها مديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد، على أنه يكتفي المعلم المنتدب جزئياً بدفتر تحضير واحد إذا كان يدرس نفس المقرر لذات الصف في أكثر من مدرسة، ويعود المعلم المنتدب جزئياً إلى مدرسته الأصلية خلال فترة الامتحانات ما لم يكن مكلفاً بأعمال الامتحانات من قبل التوجيه في المدرسة المنتدب إليها.

المعلم المنتدب جزئياً يتم تقويم أداءه الوظيفي من قبل مدير مدرسته الأساسية

وأضافت المديريات، أن المعلم المنتدب جزئياً يتم تقويم أداءه الوظيفي واحتساب إجازاته وغيابه بعذر أو دون عذر والموافقة على مشاركته في الدورات التدريبية من قبل مدير مدرسته الأساسية بالتنسيق مع مدير مدرسته المنتدب إليها، مشددة على مديري الإدارات التعليمية، بضرورة الالتزام بهذه التعليمات في إطار الاستعداد الجيد للامتحانات.

وفي سياق منفصل، ترصد «الوطن» تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي:

- استلام ملفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 على فلاشة «كنج ستون».

- الموجود بالفلاشة هو ملفات مضغوطة بها بنوك أسئلة لكل مادة من مواد الصف الرابع الابتدائي.

- لا تشمل الفلاشة أي معلومات غير ذلك.

- إجابة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، ترسل تباعاً فور انتهاء المادة.

- تسليم كل موجه أول ما يخصه بعد الفتح والطباعة بإقرار استلام.

- الامتحان يكون للموجه الأول وليس موجه المدرسة.

- الإدارة التعليمية التي تتورط في أي عملية تسريب للامتحان تتعرض لمساءلة قانونية وعقوبات رادعة.

- اتباع الإجراءات القانونية في الاختيار.

- تصوير وتسليم الأسئلة لكل مدرسة.