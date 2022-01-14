اختفاء طالبة قبل الامتحانات بأيام ووالدها يبحث عنها بصورتها: نفسي أتطمن عليها

خرجت «نورا»، التي لم تتجاوز الـ15 سنة، من منزلها بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، بحجة شراء بعض المستلزمات من المكتبة، والتي تحتاج إليها بشدة في المذاكرة استعدادًا للامتحانات، فأخذت الأموال من والدها وخرجت، لكنها تأخرت في العودة، فذهب شقيقها ليستعجل عودتها، إلا أنّه لم يجدها، فاتصلت بها الأسرة فإذا بهاتفها مغلقا، ليبدأوا رحلة البحث عنها في كل مكان، لكنها اختفت وكأنّها «فص ملح وذاب»، ما أصاب أسرتها بحالة من الهلع خوفا وقلقا عليها، حتى حرروا محضرًا بتغيبها.

بلاغ باختفاء طالبة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص باختفاء طالبة تدعى نورا خالد عطية، وأنّها ابنته، واختفت في ظروف غامضة، موضحًا أنّها خرجت لشراء بعض المستلزمات، لكنها لم تعد.

«نورا» خرجت ولم تعد

وأضاف والد الطالبة المختفية، في محضر الشرطة، أنّ ابنته أخذت بعض الأموال وخرجت لشراء بعض المستلزمات التي تحتاج إليها من المكتبة ولكنها لم تعد، موضحًا أنّه بحث عنها في كل مكان ولكنه لم يجدها، كما أنّه إتصل بها ولكن هاتفها ظل مغلقا، وبحث عنها لدى صديقاتها اللاتي أكدن عدم رؤيتها، وأنّها لم تتصل بهن.

مرور 16 يوما على غيابها

وأكد والد «نورا»، على أنّ اختفاء ابنته كان يوم 28 ديسمبر المُنقضي، وأنّه حتى الآن لا توجد أي معلومات عن مكان تواجدها وهل هي حية أم ميتة، موضحًا أنّهم يموتون كل لحظة من القلق عليها، وأنّ أملهم في الحياة هو الاطمئنان عليها، بعد غياب دام 16 يومًا حتى اليوم.

حملات للبحث عن نورا

وأشار والد «نورا»، إلى أنّه شكّل حملات للبحث عنها بمساعدة أصدقائه وجيرانه وأقاربه، وأنّه استخدم وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لنشر صورتها أملًا في أن يتعرّف أحد عليها، ويخبره بمكانها، أو يطمئن قلوب أفراد أسرتها عليها.