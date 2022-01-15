جامعة القاهرة تكرم 140 طالبا مشاركا في نموذج محاكاة «مكافحة الفساد»

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، احتفالية تكريم 140 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة المشاركين في عرض نموذج محاكاة «مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ ديسمبر الماضي، ضمن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كجزء من اتفاقية التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر احتفالية التكريم، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، واللواء صلاح نبيل نيابة عن السيد اللواء حسن عبد الشافي رئيس الهيئة الرقابة الإدارية واللواء عمر عادل نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقيادات الجامعة والسادة ممثلو هيئة الرقابة الإدارية.

عرض فيلم تسجيلي يوثق مراحل نموذج المحاكاة

وخلال حفل التكريم، تم عرض فيلم تسجيلي يوثق مراحل ووقائع النموذج الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يحاكي وقائع المؤتمر، واستغرق العمل على تنفيذ النموذج ما يقرب من شهرين تم خلالهما اختيار وتدريب الطلاب، وتنوعت التدريبات بين جلسات تثقيفية ولقاءات حوارية تعرف خلالها الطلاب على خبرات المدربين، وتعلُم آليات التفاوض والتواصل الفعال وفن الخطابة لتمثيل 40 دولة مشاركة في المؤتمر.

وألقى ممثلا الطلاب كلمة وجها فيها الشكر إلى إدارة الجامعة والرقابة الإدارية، على دعمهم المستمر وتطوير مهاراتهم، كما تناولت كلمتهم الحديث عن أوجه استفادتهم من اشتراكهم في نموذج محاكاة «مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

تخريج طالب لديه الأدوات اللازمة لبيئة العمل

وخلال كلمته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن طلاب جامعة القاهرة شاركوا في نموذج المحاكاة مشاركة فعالة وأدوا أداءً متميزًا، هو دليل على أن جامعة القاهرة لا تخرج طالب علم فقط، ولكن تخرج طالبا لديه العديد من المهارات والأدوات اللازمة للنجاح في بيئة العمل الفعلية أيا كان نوعها.

900 نموذج محاكاة قبل جائحة كورونا

وأشار «الخشت»، إلى أن نماذج المحاكاة تأتي في سبيل إعداد الطالب وقيامه بمهام قريبة من المهام التي سوف يقوم بها بعد التخرج، لافتًا إلى وصول عدد نماذج المحاكاة التي أعدتها الجامعة قبل جائحة فيروس كورونا لأكثر من 900 نموذج محاكاة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وانتخاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية ليكون رئيسًا للمؤتمر، هو انتصار دولي ودليل على أن مصر في مربع جديد ولها دور دولي مرموق، وأنها محل ثقة هيئة الأمم المتحدة بفضل قيادتها وشعبها وحكومتها وهيئاتها.

اللواء صلاح نبيل: طلاب جامعة القاهرة حققوا نجاحا متميزا في وقت وجيز

وأكد «الخشت»، أن مصر استطاعت في سنوات قليلة، الانتقال من مربع مغلق مليء بالعقبات والتحديات، والدول المعادية، والمؤامرات الدولية، والطابور الخامس في الداخل، إلى مكانة دولية تتحقق معها النهضة والتقدم والتنمية المستدامة.

من جانبه، قال اللواء صلاح نبيل، ممثل هيئة الرقابة الإدارية، إن جامعة القاهرة تساهم بشكل كبير في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ ليس فقط من خلال نموذج المحاكاة ولكن أيضًا من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية والتوعوية داخل الجامعة.

وأضاف «نبيل»، أن طلاب جامعة القاهرة المشاركين في نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حققوا نجاحًا في وقت وجيز من فهم وإدراك كبير من تجارب الدول المختلفة في مجال مكافحة الفساد، واستطاع الطلاب أن يقدموا نموذجا يحاكي الواقع.

د. محمود السعيد: قيادة الجامعة قدمت التخطيط وكل الدعم والإمكانيات لنجاح نموذج المحاكاة

ومن جهته، أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على الدور الكبير الذي قامت به جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت في الإشراف وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة لتدريب الطلاب وتفرغهم من أجل المشاركة في أيام التدريب، وإعداد هيئة الإشراف على نموذج المحاكاة وإمدادهم بكافة اللوجستيات المطلوبة لإنجاز التدريبات.

وقال «السعيد»، إن نموذج المحاكاة أتاح له فرصة العمل عن قرب مع مجموعة متميزة من طلاب جامعة القاهرة، وأظهروا طاقات وإبداعات متعددة، موجهًا الشكر لهم ولكل من ساهم في إعداد النموذج.