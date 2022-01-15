«الصحة»: زيادة عدد الملقحين ضد كورونا تقلل من فرص دخول المستشفيات

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك علاقة عكسية بين دخول المستشفيات للأشخاص غير الحاصلين على لقاح كورونا، حيث كلما قل عدد التطعيمات زادت نسبة دخول المستشفيات للمصابين ويكون غير متلقى اللقاح هو أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا الناتجة عن الإصابة بالفيروس أو أحد متحوراته.

الصحة: زيادة نسبة التطعيم تقلل نسبة دخول المستشفيات

وكشف «عبدالغفار» في بيان له على موقع وزارة الصحة والسكان، أن نسب دخول المستشفيات للأشخاص عقب الإصابة بفيروس كورونا أو أحد متحوراته في حالة عدم الحصول على اللقاح تزيد بنسبة 12 مرة مقارنة بالأشخاص غير الحاصلين على اللقاح، موضحا أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح نسبة دخولهم لمستشفى تزيد بنسبة 2.5 مرة مقارنة بالأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح.

الصحة: اللقاح يقلل من نسبة الدخول المستشفيات

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح ومر عليهم أكثر من 6 أشهر تكون نسبة دخولهم للمستشفى أقل بـ0.59 مرة مقارنة بالأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح، أما الأشخاص الذين حصلوا على الجرعتين ولم يمر عليهم أكثر من 6 أشهر تكون نسبة دخولهم للمستشفى أقل بنسبة 0.19 مرة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة التنشيطية من اللقاح، فإن نسبة دخولهم للمستشفى لا تزيد عن 0.05 مرة عند الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا.

أهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية

وأكد «عبدالغفار» أهمية اللقاحات والحصول على الجرعة التنشيطية للوقاية من مضاعفات كورونا أو المتحورات الناتجة عنها، بالإضافة إلى الالتزام بكافة التدابير الوقائية التي تساعد على تقليل العدوى وتتمثل في «ارتداء الكمامة- غسيل اليدين- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».