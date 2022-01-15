سعر الليرة التركية مقابل العملات.. وخبراء: تترقب تغيرات هامة

تجددت آمال الليرة التركية، بارتفاعها مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت، وقلصت من خسائرها، حيث سجل سعر الدولار 13.53 ليرة، وشهدت الليرة التركية ارتفاعًا ملحوظًا أمام كافة العملات، متجاهلة وتيرة الإصابات بمتحور أوميكرون، لتسجل ارتفاعات بتوقعات إيجابية للمستقبل.

واستفادت الليرة التركية من الارتفاع مقابل العملات الأجنبية، لترتفع من مستوى 13.85، وتصل إلى 13.53 ليرة، أمام الدولار الأمريكي.

أسباب ارتفاع الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية

وجاء ارتفاع الليرة التركية، مقابل الدولار الأمريكي واليورو والين والإسترليني والفرنك السويسرى واليوان الصيني، بعد ساعات من كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفقا لتصريحات متعاملين في سعر الصرف لـ«الوطن».

الليرة تترقب أحداثا هامة الأسبوع القادم

وتترقب الليرة التركية خلال الأسبوع القادم بيانات هامة، منها إصدار البنك المركزي التركي قرارات حول سعر الفائدة على سعر الليرة التركية خلال أسبوع.

الأسباب الحقيقية وراء تراجع الليرة

وعانت الليرة التركية من فقد 60% من قيمتها العام الماضي، بسبب تقلبات أسعار الصرف، والتضخم، والذى سجّل أعلى مستوى، ليقفز من 21% خلال نوفمبرمن العام الماضى إلى 36.5%.

ماذا يحدث في البنوك التركية؟

ويشار إلى أن البنك المركزي التركي قرر فرض رسوم على الحسابات بالدولار الأمريكي واليورو، في البنوك التي لا يمكنها تشجيع العملاء على التحول إلى الليرة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية اليوم

سجلت الليرة التركية تباينا سعريا أمام العملات الأجنبية، اليوم السبت، لترتفع أمامها فيما عدا اليوان الصينى الذى استقر، وسجّلت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، اليوم السبت، سعر 13.53 ليرة، وسجّل اليورو أمام الليرة التركية سعر 15.45 ليرة، وبِيع الجنيه الإسترليني بسعر 18.61 ليرة، وسجل الين الياباني سعرا جديدا وتراجع أمام الليرة ليباع بسعر 11.83 ليرة، كما سجّل الفرنك السويسري سعر 14.79 ليرة تركية، وبيع اليوان الصيني مقابل الليرة التركية ليباع بسعر 213 ليرة تركية.