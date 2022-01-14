سعر الليرة التركية اليوم أمام العملات الأجنبية.. قلصت خسائرها

قلّصت الليرة التركية خسائرها أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم، الجمعة، بنسبة 3% وسجل سعر الدولار 13.54 ليرة، وشهدت الليرة التركية ارتفاعًا ملحوظًا أمام كافة العملات باستثناء الفرنك السويسري، وأنهت الليرة تعاملات أمس الخميس، على ارتفاع قوى مقابل الدولار وسلة من العملات الأجنبية.

وقال الرئيس التركي أردوغان: «بالطبع نعاني من مشكلة التضخم، وعلاوة على ذلك عانت تركيا أيضًا من مشكلة مؤلمة وهي تقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم أقل نسبيًا من مثيلاتها في البلدان الأخرى».

وأضاف أردوغان في خطابه للشعب: «أرقام التضخم الحالية وتقلبات سعر الصرف، لا تتناسب مع حقيقة وواقع الاقتصاد التركي»، مؤكدا أن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال فترة وجيزة.

وبعد ساعات قليلة من كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان، ارتفعت الليرة التركية بقوة مقابل الدولار الأمريكي واليورو والين والإسترليني واليوان الصيني فيما عدا الفرنك السويسري الذي ارتفع مقابل الليرة التركية بنحو0.01%. وفقا لتصريحات متعاملين في سعر الصرف لـ«الوطن».

يُشار إلى أنّ البنك المركزي التركي اتخذ عدة قرارات لدعم الليرة التركية خلال العام الجاري بعدما فقدت 60%من قيمتها العام الماضي باستخدام أداة مالية جديدة لجذب ثقة المواطنين ودفعهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بالليرة التركية مع تأكيد حصولهم على العوائد السابقة نفسها وحماية ودائعهم، وتعويض أي خسارة لليرة التركية في سوق النقد.

سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية

وسجّلت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، اليوم الخميس سعر 13.54ليرة، وسجّل اليورو أمام الليرة التركية سعر 15.54 ليرة، وبِيع الجنيه الإسترليني بسعر 18.58 ليرة، وسجل الين الياباني سعرا جديدا أمام الليرة ليباع بسعر 11.90 ليرة، كما سجّل الفرنك السويسري سعر 14.94 ليرة، وبيع اليوان الصيني مقابل 213 ليرة تركية.