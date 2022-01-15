مسؤولو الإسكان يشيدون بجودة وحدات «سكن مصر» و«JANNA» بالشروق

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بالمشروعات السكنية الجاري تنفيذها بمدينة الشروق، يرافقه المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات.

مسؤولو الإسكان يتابعون نماذج تشطيب الوحدات السكنية

واستهل مسؤولو وزارة الإسكان، جولتهم بالمرور على الأعمال الجارية بمشروعي الإسكان «JANNA»، و«سكن مصر»، إذ تابعوا الأعمال الجاري تنفيذها، ونماذج تشطيب عددٍ من الوحدات السكنية بالمشروعين.

مسؤولو الإسكان يؤكدون ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الوحدات

وأشاد مسؤولو وزارة الإسكان، بسير خُطة العمل وجودة الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها، مؤكدين ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للانتهاء من المشروعين في التوقيتات المحددة، وبالكفاءة والجودة المطلوبة.

من جهته، أكّد المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تقدم نسب الإنجاز وقرب الانتهاء من المشروعين، موضحاً أنَّ مشروع JANNA بإجمالي 49 عمارة سكنية تضم 1176 وحدة سكنية، بينما يشتمل مشروع سكن مصر 105 عمارات تضم 2520 وحدة سكنية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنَّه يجرى حالياً دفع العمل بأعمال تنسيق الموقع، التي تسهم في إظهار الجهد المبذول لإنهاء المشروعين كما هو خطط لهما وبالمستوى اللائق بمدينة الشروق، مشيراً إلى أنَّه تمّ تكليف طاقم الإشراف والشركات العاملة بالمشروعين بالالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ والانتهاء في المواعيد المحددة نظراً لأهمية تلك المشروعات.