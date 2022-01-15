صدمة بين أطباء كفر الشيخ عقب وفاة مفاجئة لطبيب: «كان معانا امبارح»

يعيش الوسط الطبي بمحافظة كفر الشيخ، حالة من الصدمة عقب وفاة الدكتور وائل عرفة، 39 عاما، استشاري المناظير والجهاز الهضمي، بشكل مفاجئ، عقب حضوره مؤتمر طبي بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ أمس الجمعة، إذ استيقظ مئات الأطباء على خبر وفاة زميلهم الذي كان يحضر المؤتمر، ويتحدث إليهم بود وحب ولم يعاني من أي شيء.

وأكد عدد من أطباء كفر الشيخ، أنهم فوجئوا بتعرض الدكتور وائل عرفة لأزمة قلبية مفاجئة فجر اليوم، وتوجه عدد منهم إليه، وتبين وفاته، ما تسبب في حالة من الحزن الكبير في الوسط الطبي، وذلك لأن الطبيب كان معروفا بحبه للخير ومساعدة زملائه.

أطباء كفر الشيخ ينعون الراحل: رجل الخير والشهامة

ونعى عدد كبير من أطباء كفر الشيخ رحيل الدكتور وائل عرفة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نعاه الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية طب كفر الشيخ بكلمات مؤثرة، قائلا: «لا حول ولا قوه إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الصور دي من ساعات بس، وبعدها مات الدكتور وائل عرفة استشارى المناظير الماهر الفذ، وسابق سنه، كما كنا نطلق عليه، مات ابن العمدة رجل الخير والواجب والشهامة، مات نموذج الشاب الذي قلما يكرر ولا نذكيه على الله، ولكن صدمه الفراق والفقد، هكذا الدنيا ربنا يرحمك صاحبى وابنى وحبيبى الغالي».

بينما نعاه الدكتور خالد إسماعيل رئيس قسم الجراحة بطب كفر الشيخ قائلا: «لا اله إلا الله، هكذا كان بالأمس الجمعة بقاعات المؤتمرات بالدور الرابع بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، يحضر فاعليات مؤتمر قسم القلب، يشيع وجهه نورا، ويفيض شبابا وحيوية، يبتسم لكل من يقابله، إنه من أكثر شباب الأطباء، الذي نال حب الجميع لأدبه الجم وأخلاقه العالية، وكانت مواقفه المشرفة تزين يوميا صفحة أطباء كفرالشيخ».

رئيس قسم الجراحة: الفقيد كان بشوشا

وتابع قائلا: «قابلته بالأمس، بشوشا كعادته، وإذا بي من لحظات أقرأ نعيه على بوستات أصحابه، يا سبحان الله، يموت فجأة بأزمة قلبية، وتكون آخر صوره في رحاب أساتذة علاج الأزمات القلبية، الله يرحمك ويغفر لك ويجعل أعمالك الصالحة في ميزان حسناتك، بالأمس كنت تملاء الدنيا بهجة وسرور وشبابا كما هو واضح بصورتك ، وظهر اليوم ستُحمل على أعناق محبيك لتدخل قبرك وتترك لنا سيرة عطرة، ودرسا لكل من لهته الدنيا، إن هذه هي الدنيا التافهة، وها هو الموت يأتي بلا استئذان أو سابق إنذار، فاستعد للقائه ولا تغفل عن زيارته».