عميد «العلوم الأزهرية»: إجراءات مشددة لحماية الطلاب خلال الامتحانات

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي 2021- 2022، اليوم السبت، في كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، حيث يؤدي طلاب وطالبات الفرقة الأولى اختبار مادة مدخل علوم سلوكية في الفترة الصباحية، بينما يؤدي طلاب وطالبات الفرقة الثالثة امتحاناتهم في الفترة المسائية.

عميد الكلية يطمئن على الإجراءات الاحترازية

وذكرت الكلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدكتور نصر الدين خضري، عميد الكلية، قد تابع سير أعمال الامتحانات، واطمأن على اتخاذ الجميع للإجراءات الاحترازية، مشددًا على توفير كافة السبل المادية والمعنوية لراحة الطلاب والطالبات.

كما نبَّه على جميع الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات والتي تم نشرها عبر وسائل التواصل المختلفة الخاصة بالكلية، والتي تم تخصيصها من إدارة الكلية، حيث رافق العميد في الجولة الدكتور مجدي النجدي، عضو الكنترول وإدارة الكلية.

وكان الدكتور نصر خضري، قد أكد منع دخول اللجان بأي هاتف محمول وكذلك الساعات الذكية، مشيرًا إلى أنه من يُخالف ذلك سيتم إلغاء امتحانه في جميع المواد وإحالته لمجلس تأديب، كما سيتم منع دخول أي طالب أو طالبة لا ترتدي كمامة ولا يلتزم بالإجراءات الاحترازية وتعليمات إدارة الكلية.

حماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا

وكانت الكلية قد اتخذت إجراءات خلال الأشهر الماضية، لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، والتزامًا منها بتعليمات الجهات الصحية في البلاد، حيث شددت على إبراز ما يثبت الحصول على لقاح التحصين ضد كورونا قبل دخول الكلية، مع اتخاذ الإجراءات المقررة حيال غير المطعمين، سواء أعضاء هيئة التدريس أو موظفين أو عاملين أو طالبات أو عاملات نظافة أو الضيوف زائري الكلية.

وتضمنت أيضًا أنه من كان ممنوعًا منها فيلزمه الحصول على شهادة PCR وهي كافية، علاوة على أن الكلية تبذل جميع السبل الكفيلة قدر الطاقة، لحماية رعاياها من الضرر سواء لهم أو لغيرهم.