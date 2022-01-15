بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 9 في تصادم سيارتي أجرة بالفيوم

لقيت طفلة وشابة مصرعهما؛ وأصيب 9 آخرون في حادث تصادم مروع بين سيارتي أجرة على الطريق السياحي لبحيرة قارون؛ فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث؛ ونُقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما انتقلت سيارات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي؛ يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين أجرة على طريق بحيرة قارون السياحي بنطاق المركز الشرطة، تنتقل إلى موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي؛ إلى مكان الحادث؛ وتبين مصرع طفلة وشابة وإصابة 9 آخرين.

أسماء المتوفين والمصابين في الحادث

وحصلت «الوطن» على أسماء المتوفين والمصابين في الحادث؛ الذي أسفر عن مصرع طفلة، 15 سنة، مجهولة الاسم والعنوان؛ ونورا سليمان محمود، وإصابة كل من ابتسام رمضان محمد، 28 سنة، باشتباه وارتجاج، وعبد الرحمن صابر أحمد، 15 سنة، وأسماء موسى عبد الله، 30 سنة، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، ورحمة سالم أحمد، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعفاف صالح صادق، 28 سنة، وجيهان محمد محمد، 28 سنة، ومحمد سيد محمد، 19 سنة، ومحمد عزمي مختار، 20 سنة، باشتباه كسر بالزراع الأيمن، وعبد العظيم علي عبد العظيم، 17 سنة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة؛ وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.