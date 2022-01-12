إزالة 7 حالات إشغال من شوارع الفيوم.. والمحافظ: سنكثف الحملات

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في مختلف الشوارع والميادين بمدينة الفيوم، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، باستكمال الحملة المكبرة التي قادها بداية الأسبوع الجاري ويتابعها بنفسه يومياً، وذلك بقيادة أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وبالاشتراك مع العميد حاتم عبد الرؤوف مدير إدارة شرطة المرافق، ومسؤولي شرطة المرور.

رفع الإشغالات من الطرق العامة

وقال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الحملات قامت برفع مختلف الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، في شارع النبوي المهندس، ومستشفى التأمين الصحي، وأحمد حلمي بالفنية، ومنطقة مستشفى الصدر، ومنطقة موقف دمو، موضحاً أنّ الحملة تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية، وفتح الشارع أمام المارة وحركة السيارات، والانضباط، لافتاً إلى أنّ الحملة بدأت في الصباح الباكر ولا تزال مستمرة حتى الآن.

رفع 7 حالات إشغال متنوعة

وأضاف معاون محافظ الفيوم، أنّ الحملة تمكنت من رفع 7 حالات إشغال متنوعة أمام عدد من المحال التجارية بين أرصفة وتندات وغيرها، مُشيراً إلى أنّ الحملات أيضاً قامت بتجنيب الباعة الجائلين من حرم الطريق العام حيث تم نقلهم إلى مكان جرى إعداده لهم في قطعة أض فضاء بالقرب من موقف دمو على ضفاف بحر دار الرماد.

الحفاظ على الشكل الحضاري

وكشف معاون محافظ الفيوم، أنّ تلك الحملات تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والحفاظ على الشكل الحضاري بالمنطقة، مؤكداً أنّه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة

على جانب آخر، شدد محافظ الفيوم، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والمناطق المختلفة داخل مدينة الفيوم، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري فيها، لذلك وجه بتكثيف الحملات على مدار اليوم في أرجاء المدينة وأحيائها، والتعديات الموجودة في حرم الطرق العامة، مؤكداً على تتابع تلك الحملات في مختلف مراكز المحافظة.