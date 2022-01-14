«العليا للفيروسات» تحذر من التعامل مع دور البرد دون استشارة الطبيب

حذر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين من التعامل مع أدوار البرد المختلفة بالأدوية والعلاجات، دون استشارة الطبيب المختص، أو إجراء الفحصوصات والتحاليل التي توضح الإصابة بكورونا من عدمه.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التعامل مبكرا مع أدوار البرد، له دور كبير في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وكذلك مجابهة أعراضها الخطيرة، منوها بأن التشخيص المبكر للمرض، عامل كبير ورئيسي، في الحد من انتشار المرض.

العليا للفيروسات: يجب على المواطنين الحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض

وأضاف أن الموجة الخامسة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، ستبدأ في النصف الثاني من شهر يناير الجاري، مطالباً المواطنين بضرورة سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، والاهتمام بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.

حاتم: طرح أدوية كورونا في الصيدليات قريبا

وتابع «حاتم»، أن الفترة المقبلة ستشهد تواجد أدوية علاج كورونا المختلفة المعلن عنها الفترة الماضية، منوها بأنه خلال 3 أسابيع، سيجري إتاحة دواء ميرك لعلاج كورونا للجمهور في الصيدليات، وكذلك دواء فايزر خلال شهر، مؤكدا أن جميع اللقاحات المنتجة لكورونا موجودة في مصر، وأن مصر من الدول التي تتوافر بها كل أنواع اللقاحات، وأنها آمنة ولا توجد منها أي مشكلات.