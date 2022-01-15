توقف حركة الملاحة بالبرلس لليوم السابع على التوالي لسوء الطقس

توقفت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، لليوم السابع على التوالي، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس، باستمرار توقف حركة الصيد ، اليوم السبت، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

رفع حالة الطوارئ بكفر الشيخ

كما أصدر محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

التنسيق بين أجهزة المحافظة

وشدد المحافظ على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكل الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة، وسرعة رفع مياه الأمطار.

وأحجم الكثير من الصيادين عن الخروج في رحلات صيد وذلك بسبب سوء الطقس وارتفاع الرياح وسرعتها في بحيرة وبوغاز البرلس، وذلك حفاظا على سلامتهم وحياتهم، حيث رست المراكب في أماكن رسوها.