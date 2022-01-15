توافر الريال السعودي بالبنوك وشركات الصرافة قبل «عمرة رجب»

واصل الجنيه المصري صموده أمام الريال السعودي منذ عام، وسجل اليوم السبت استقرارا سعريا جديدا أمام الجنيه فى كافة البنوك وشركات الصرافة المصرية، إذ يُباع بسعر بمتوسط سعر 4.17 مقابل 4.16 جنيه للشراء في البنك المركزى المصرى، وسط وفرة بالمعروض/ فيما يُصرف الريال السعودى من البنوك وفق شروط من أهمها: تأشيرة العمرة وجواز السفر.

سعر الريال مقابل الجنيه

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى اليوم السبت، وفق آخر تحديث للبنك عند 4.19 جنيه للبيع مقابل 4.18 جنيه للشراء.

واستقر الريال السعودي ببنك المصرف المتحد في تقديم السعر الأقل لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.20 للبيع و4.04 للشراء.

ووصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبى الأسلامى عند 4.20 للبيع و4.12 للشراء.

وسجل الريال السعودى ببنك الأسكندرية استقرارا سعريا ليُباع بسعر 4.20 مقابل 4.10 للشراء.

وسجل الريال السعودى أعلى سعر للشراء ببنكى «مصر والاهلى المصرى» ليباع بسعر 4.18 جنيه للشراء.

استقرار سعر الريال السعودى

وقال علي الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك وفرة فى الريال السعودى خلال الفترة الحالية وقبل موسم عمرة رجب.

ويشهد موسم العمرة هذا العام 2022، الطلب على شراء الريال السعودي، من البنوك وشركات الصرافة، بعد توقف دام عام، بسبب تعليق السعودية للعمرة تزامنا مع جائحة كورونا.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت خلال نوفمبر من العام الماضى، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول ـ من بينها مصر ـ دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام.

وتوفر البنوك طلبات صرف العملة لعملائها وشركات الصرافة وذلك نظير تقديم جواز السفر، وتأشيرة العمرة، وتذكرة السفر، والتوقيع على شراء الريال أو بما يعادله من الدولار بحسب الحدود القصوى المقررة في البنوك والصرافات.