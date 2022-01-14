شركات السياحة: إعلان أسعار برامج العمرة بعد تحديد رسوم وثيقة التأمين

قالت إيمان سامي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن الشركات المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام لن تعلن أسعار برامج العمرة إلا بعد تحديد الرسوم الخاصة بوثيقة التأمين الصحي الإجبارية لكل معتمر ورسوم الإجراءات الطبية من تحاليل pcr قبل السفر وأيضا قبل العودة من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى قيمة الرسوم الخاصة بالغرفة، مشيرة إلى أنه بعد تحديد قيمة تلك الرسوم ستعلن الشركات وقتها الأسعار النهائية لبرامج العمرة.

أسعار برامج العمرة الحالية المتداولة حاليا غير حقيقية

وأضافت لـ«الوطن» أن كل الأسعار التي تتداولها شركات السياحة لأسعار برامج العمرة غير حقيقية ومضللة للعملاء، لافتة إلى أن أعداد المعتمرين الذين سيسمح لهم بأداء العمرة لهذا العام سيكون أحد الأسباب التي ستحدد سعر برامج العمرة لهذا العام، موضحة أن الشركات تقوم حاليا وحتى يوم 25 من الشهر الجاري بإجراءات توثيق عقود وكالة عقود مع الوكالات السعودية تمهيدا لبدء الرحلات فبراير المقبل.

الإقبال على العمرة سيكون جيدا

وأشارت إلى أن شركات السياحة جاهزة لتنظيم رحلات العمرة، وهناك طلب جيد من المواطنين للسفر لأداء المناسك هذا العام، إلا أن عدم إعلان غرفة شركات السياحة لبعض الرسوم الخاصة بموسم العمرة، فضلا عن غموض الأعداد التي سيسمح بأدائها للعمرة هذا العام أجل قيام الشركات بالإعلان عن أسعار البرامج، فضلا عن التسويق لرحلات العمرة.

وكان علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن الأسعار النهائية للبرامج ستتحدد بعد إعلان غرفة شركات السياحة عن قيمة رسوم التأمين الصحى ورسوم الغرفة التى سيتم تحصيلها من كل معتمر، ورسوم البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، موضحا أنه سيكون هناك تفاوت بين أسعار برامج العمرة وفقاً لمواعيد الرحلات، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة سترتفع فى بعض المواعيد كرحلات منتصف شعبان وشهر رمضان، لارتفاع أسعار تذاكر الطيران والفنادق بمكة والمدينة.