مياه أسيوط تعقد برنامجا تدريبيا لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، برنامجا تدريبيا لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمناطق، برعاية معهد السلامة والصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية، والذي يستهدف دراسة سبل إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتحديد المخاطر المحتملة ببيئة العمل، وكيفية توفير مهمات السلامة والصحة المهنية، حرصًا على سلامة الأفراد.

وصرح اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن السلامة والصحة المهنية تهدف إلى حماية القوى العاملة ومعدات الإنتاج من أى ضرر أو تلف قد يلحق بها من جراء وقوع أي حادث لا قدر الله، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات والاحتياطات الوقائية الضرورية لخلق بيئة عمل آمنة، خالية من المخاطر والإصابات المهنية، فضلًا على خلق الوعي الثقافى لدى العاملين، فيما يتعلق بالأساليب والطرق الآمنة لأداء العمل، وزيادة ثقتهم بأنفسهم، وبالتالي كفاءة الإنتاج.

وأضاف «درة»، أن برنامج السلامة والصحة المهنية استمر لمدة أسبوع، ليتناول مبادىء الإسعافات الأولية وكيفية مواجهة الحروق بدرجاتها المختلفة، وسبل معالجة الجروح، ومقومات الحماية المدنية من تأمين المؤسسات والعاملين وسلامة الآلات والمعدات المنتجة،

كما تناول البرنامج التدريبي قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وناقش تشريعات قانون العمل رقم (12) لعام 2003، وأهم المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية المحتملة ببيئة العمل، وكيفية حماية البيئة والسلامة البيئية وسيكولوجيا الأفراد داخل بيئة العمل، وأهم المخاطر المحتملة ببيئة العمل، والإجراءات الصحيحة التى تمكن من مواجهتها، والسلوكيات التى تضمن أداء العمل المؤسسي في بيئة آمنة، حرصا على سلامة أبناء الشركة العاملين.