«مياه أسيوط» تتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوصيل خدماتها للقرى الأكثر فقرا

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بروتوكول تعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعتمدة والمسجلة، التي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للقرى

اعتمد المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بروتوكول التعاون المبرم بين شركة مياه أسيوط والجمعيات الأهلية بمختلف مراكز محافظة أسيوط؛ بهدف مساعدة محدودي الدخل في القرى الأولى بالرعاية؛ لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي لمنازل تلك الأسر دون التقيد بالموقع الجغرافي داخل نطاق محافظة أسيوط طبقا للوائح والقوانين.

رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية

وأوضح «درة»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن البروتوكول يهدف إلى رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية؛ وفقا لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه من الأسر غير القادرة والتي تمثل لبنة أساسية لا يمكن أن يتجاهلها المجتمع في بنائه التنموي، الذي ينسجم مع الأهداف والرؤى التنموية المعتمدة من القيادات السياسية، التي ستؤهل لهم سبل العيش الكريم التي تمكن أفراد تلك الأسر من الانخراط في المجتمع بصورة إيجابية وتوجيه طاقاتهم النافعة لكل ما يصب في بوتقة نجاح المجتمع.