مياه أسيوط تناقش الموقف التنفيذي لمخطط إحلال وتجديد بـ243.5 مليون جنيه

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعاً برئاسة اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، لمناقشة النسب التنفيذية لأعمال الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها طبقاً لخطة الإحلال والتجديد السنوية، التي تخصصها الشركة في عامها المالي والتي بلغت قيمتها التقديرية نحو 160 مليون جنيه لأعمال الإحلال والتجديد بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد.

وشملت الخطة مد وتدعيم شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي وعمل إحلال وتجديد لشبكات أخرى وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات مياه وصرف صحي ومولدات ديزل وعدايات ومحابس وتوريد طلمبات وكابلات ووحدات نقالي ومعدات ثقيلة، واستكمال أعمال الإحلال والتجديد لعدد من خطوط الطرد قد بدأ العمل بها في الخطة الماضية، وتنفيذ مشروعات جديدة بقطاعي المياه والصرف الصحي.

مناقشة إنجازات المخطط من الإحلال والتجديد

وفى سياق متصل ناقش رئيس الشركة مع مهندسي ومسؤولي قطاع المشروعات ومسؤولي العقود والمشتريات ما جرى إنجازه من مخطط الإحلال والتجديد والمعد بنحو 160 مليون جنيه بالخطة السنوية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، هذا بالإضافة 83.5 مليون جنيه موجهة من الدولة لخطة استثمار محافظة الوادي الجديد، تمهيداً لضم أصول مرفقي المياه والصرف الصحي إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال الجارية في الخطة الاستثمارية وخطة الإحلال والتجديد السنوية، مع الوضع في الاعتبار عقد مقارنة حية بين النسب التي تم إنجازها على أرض الواقع في مواقع العمل والجدول الزمني المعد لنهو تلك الأعمال.

إنجاز الأعمال التنفيذية طبقا لخطة الإحلال والتجديد السنوية

وشدد «درة» أثناء الاجتماع على ضرورة إنجاز الأعمال التنفيذية والمنوط تنفيذها طبقا لخطة الإحلال والتجديد السنوية انسجاماً مع الاحتياج الفعلي لكل منطقة، حرصا من الشركة على تحقيق أقصي استفادة بالقطاع الخدمي من المشروعات الجاري تنفيذها، بدخولها الخدمة فور الانتهاء من التنفيذ للوصول إلى لهدف المنشود الداعي إلى الارتقاء بمؤشرات المستوى الخدمي المقدم للمواطنين.