بدء بيع نموذج شغل وظائف «مياه أسيوط».. اعرف المنافذ والشروط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بدء بيع نموذج شغل الوظائف والمظروف الخاص بالمسابقة رقم (4) لسنه 2021، لشغل وظائف (مهندس ثالث، وكيميائي ثالث، وأخصائي زراعة ثالث، وفني معمل مراقب أمن حرفي، وعامل خدمات معاونة).

ويباع نموذج شغل الوظائف بأفرع الشركة بمركز ومدينة أسيوط (أول أسيوط، وثاني أسيوط، ومركز أسيوط، والفتح، وأبوتيج، وأبنوب، وساحل سليم، والبداري، وديروط، والقوصية، ومنفلوط، وصدفا، والغنائم)، والتي سبق الإعلان عنها بالصفحة الرسمية للشركة وموقعها الرسمي.

بيع نموذج الوظيفة طبقا للموقع الجغرافي

وأوضح اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه سيتم بدءا من اليوم الموافق 1 يناير 2022، بيع نموذج شغل الوظائف والمظروف الخاص بالمسابقة طبقاً للمواقع الجغرافية، على أن تبدأ إجراءات البيع من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً بخلاف أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

ونوه اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، بأنه سيتم بيع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة بمقار مختلفة طبقاً للمواقع الجغرافية، على أن يتم البيع بمقر محطة صرف صحي البنك الدولي بمنطفة المعلمين للمتقدمين للمسابقة من (أول أسيوط، وثان أسيوط، ومركز أسيوط، والفتح، وأبوتيج).

ويتم البيع بمقر منطقة أبنوب بشارع عثمان عزالي للمتقدمين للمسابقة من مركز أبنوب، وبمقر منطقة ساحل سليم في 30 شارع الجمهورية بساحل سليم للمتقدمين للمسابقة من مركزي ساحل سليم والبداري، وبمقر منطقة ديروط بشارع البحر الأعظم خلف المركز الطبي للمتقدمين للمسابقة من مركزي ديروط والقوصية، ويتم البيع بمقر منطقة منفلوط الكائن بجسر أبو المنديل بمنفلوط للمتقدمين للمسابقة من مركز منفلوط، كما يتم البيع بمقر منطقة صدفا الكائن بشارع المرومين بجوار البوسطة القديمة للمتقدمين للمسابقة من مركزي صدفا والغنائم.

وأشار إلى ضرورة أن يقوم المتقدم بتسليم صور المستندات المطلوبة، مع نموذج شغل الوظيفة، والمظروف الخاص بالمسابقة، طوال الفترة المحددة للبيع بمقر الشركة بقطاع الموارد البشرية، الكائن بشارع جول جمال بجوار فندق الوطنية بالاس، والمتفرع من شارع الجمهورية، من الساعة الثانية ظهراً حتي السادسة مساءً.

وأضاف أنه لن يتم تسليم المظروف بعد ملء استمارة شغل الوظيفة المرفقة به و صور المستندات المطلوبة بالألوان، إلا عند تقديم إيصال السداد، والموجود مع المتقدم نظير شراء المظروف، واستمارة شغل الوظيفة.