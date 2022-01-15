كاظم الساهر في أول ظهور بعد وفاة شقيقه: انتبهوا من كورونا ما به مزاح

أحيى الفنان كاظم الساهر حفلا غنائيا، مساء أمس، على مسرح «كوكا كولا أرينا» في مدينة دبي الإماراتية، حيث تعتبر تلك المرة الأولى التي يظهر فيها بعد وفاة شقيقه علي جبار، الذي رحل عن عالمنا في ثاني أيام العام الجديد، حيث دخل «القيصر» خلال تلك الفترة في حالة حداد على وفاة شقيقه الأكبر.

وحرص الفنان العراقي على توجيه نصيحة للجمهور خلال الحفل، حول ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا، قائلا أثناء تواجده على المسرح: «انتبهوا على نفسكم هذا الفيروس ما بيه مزاح».

نجوى كرم تلتقي كاظم الساهر في دبي

وشاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، «القيصر» في الحفل الغنائي الذي استمر لساعات، وحرصت على لقاءه في كواليس الحفل والتقطا عددا من الصور معا أمام عدسات الكاميرات، وجاء ظهور الساهر ردا على شائعات رحيل كاظم الساهر نفسه، والتي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام الماضية.

الجمهور عن كاظم الساهر في حفله الأخير: «ثورة صوتية لا تتكرر»

وفي أولى حفلاته الغنائية بعام 2022، قدم «الساهر» مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي تفاعل معها الجمهور ورددوا كلماتها على مدار ساعتين، وبدأ الحفل بأغنية «الحب المستحيل»، وبعدها قدم عددا من الأغاني منها «أحبيني بلا عقد»، «عيد العشاق»، «يجي الليل»، «أنا وليلى»، ونشر الجمهور عددا من مقاطع الفيديو للأغاني التي قدمها «القيصر» خلال الحفل، على «تويتر»، وتوالت التعليقات عليها.

ونشر أحد الحاضرين مقطعا من أغنية «أنا وليلى» خلال الحفل، معلقا: «ثورة صوتية لا تتكرر ..المقطع الأخير من أسطورة أنا وليلى في دبي.. صوت لا يشيخ ولا يهرم».