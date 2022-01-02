وفاة شقيق كاظم الساهر.. الأخ الأكبر لـ«القيصر»

أعلن حسين جبار شقيق الفنان كاظم الساهر، وفاة شقيقهما الأكبر علي جبار؛ متأثرًا بوعكة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وفاة شقيق كاظم الساهر

وكتب حسين جبار شقيق كاظم الساهر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «شقيقي الأكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون»، لتتوالى عليه التعليقات متمنين له الرحمة والمغفرة من الله عز وجل، وأن يدخله فسيح جناته.

وفاة شقيق كاظم الساهر منذ 8 سنوات

يشار إلى أن كاظم الساهر لديه 7 إخوة، هم: «علي وحسن وحسين وعباس ومحمد وإبراهيم وسالم»، وأختين أميرة وفاطمة، وتوفي شقيق قيصر الغناء العربي وعازف الناي في الفرقة الموسيقية، سالم جبار السامرائي عام 2014 ، داخل المستشفى إثر دخوله في غيبوبة.

معلومات عن الفنان كاظم الساهر

والد الفنان كاظم الساهر كان يعمل جندي في الحرس الملكي، وبعد تقاعده انتقلت العائلة من مدينة الموصل إلى منطقة الحرية في بغداد، و كان عمر كاظم حينها 10 سنوات.

عاش الساهر محنًا كثيرة بسبب فقره، والتي كانت دافعًا له وأساس تكوين شخصيته العصامية التي يتميز بها، إذ كان يعمل في عطلاته يبيع المثلجات والكتب وعمل في أحد المصانع للنسيج إلى أن جمع ثمن أول آلة موسيقية، بنحو 12 دينارًا.

آخر ظهور لـ كاظم الساهر

يذكر أن آخر ظهور للفنان كاظم الساهر، كان من خلال زيارته لجناح العراق في معرض إكسبو 2020، وعلق على الصور قائلًا، إذ نشرت الصفحة الرسمية للقيصر، عدة صور من زيارته، معلقة: «من زيارة كاظم الساهر لجناج العراق بمعرض إكسبو 2020 بدبي».