كاظم الساهر يرثي شقيقه: رحمة الله على روحك الطيبة

رثى الفنان العراقي كاظم الساهر، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، منذ قليل، شقيقه الراحل علي جبار، الذي وافته المنية صباح اليوم.

اخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة

مثواك الجنة باذن الله



الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه pic.twitter.com/bfaIKz2J5W — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) January 2, 2022

كاظم الساهر لجمهوره: الله يحفظكم ويبعد عنكم كل مكروه

ودوّن كاظم الساهر، عبر «تويتر»، قائلا: «ـخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة مثواك الجنة بإذن الله، الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه»، و قد توفى شقيقه صباح اليوم الأحد.

وفاة شقيق كاظم الساهر

وأعلن حسين جبار شقيق الفنان كاظم الساهر، وفاة شقيقهم «علي»، صباح اليوم، قائلا: «شقيقي الأكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون»، إذ دعا محبي القيصر للشقيق الراحل بالرحمة والمغفرة.

ومن المقرر أن يحيي الفنان كاظم الساهر، حفلا غنائيا في دبي يوم 14 يناير، برفقة الفنانة نجوى كرم.

ومؤخرا شارك كاظم الساهر ضمن فعاليات «أمسيات خالدة» في دولة الإمارات بشهر نوفمبر الماضي، وشاركه الفنان حسين الجسمي.

آخر ألبومات كاظم الساهر

وكان آخر ألبومات الفنان كاظم الساهر بعنوان «حدثيني» عام 2019، ومن أغانيه «دلوعتي، وحنية، وحدثيني، وسلام عليك على رافديك، وصباح الخير يا هانم».

وجاء ألبوم «حدثيني» بعد توقف ثلاث سنوات، من إنتاج ألبوم «كتاب الحب» عام 2016، وكانت من أبرز أغانيه، «فاكهة الحب، لجسمك عطر، تناقضات، قصة خلافاتنا، وشؤون صغيرة، ولو لم تكوني أنتِ في حياتي، وكُوني امرأَهْ، وزُر مرةً، وعيد العشاق».