«المعادن الثمينة»: معرض «نبيو 2022» سيضم مشغولات ذهب عالمية بأيد مصرية

أعلنت شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن معرض «نبيو 2022» سوف يضم أحدث إصدارات وموديلات المشغولات الذهبية المصرية التي تحاكي أحدث الموديلات العالمية والتى صنعت بأيادٍ مصرية.

واصف: نهدف لحل مشاكل سوق المجوهرات المصري

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم وتنمية الصناعة المصرية يقام في فبراير المقبل وللمرة الثالثة على التوالى مؤتمر ومعرض الذهب والمجوهرات «نبيو 2022» والذى يهدف لحل مشاكل سوق المجوهرات المصرى ويعمل على تنشيط وتطوير وتنمية هذا القطاع الكبير بشكل واضح في الاقتصاد المصري.

وأضاف واصف، علي هامش المؤتمر الصحفي للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، للإعلان تفاصيل معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات من 19 حتى 21 فبراير 2022 بالتنسيق مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة نشارك وتدعم المعرض الذي سيضم عدد كبير من الشركات المصرية .

وأكد رئيس شعبة المعادن الثمينة أن صناعة الذهب والمجوهرات شهدت تطور كبير خلال السنوات الماضية ما يؤهل مصر لتكون مركزا لصناعة المشغولات الذهبية ومركزا تصديريا للدول العربية والأفريقية، موضحا أننا نتمتع بمزايا تنافسية في صناعة المشغولات الذهبية تمكننا من تطوير وتحديث صناعات الذهب و المشغولات الثمينة .

مدينة الذهب

وتعليقا علي إعلان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، محاور المشروع القومي لإنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والذي يأتي في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بهذا القطاع الاقتصادى الحيوي، أكد واصف، أن إنشاء مدينة الذهب يؤدي إلى تحديث وتطوير شكل صناعة الذهب في مصر .

وفيما يتعلق بمعرض «نبيو 2022» أوضح واصف، أنه سيضم عدد كبير من المصنعين المتخصصين في هذا القطاع الحيوي و الذي يضم نحو 250 الف عامل يتمتعون بخبرات واسعة ولابد من الاستفادة منهم ، لافتا إلي أن قطاع صناعة المشغولات الذهبية لديه فرص واعدة للنمو و توفير فرص عمل و المشاركة بقوة في زيادة حجم الصادرات المصرية الي الأسواق الإقليمية و الدول المحيطة .

بحث مشاكل قطاع الذهب

وأكد رئيس شعبة الصناعات المعدنية و التي أعيد تشكيلها مؤخرا وتضم عددا من الخبرات المتخصصة في قطاع المشغولات الذهبية تعتزم رصد كافة المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة والعمل علي حلها بالتعاون مع المسؤولين.

وتابع واصف أن الشعبة ستعمل خلال الفترة القادمة على مواكبة التوجهات الرئاسية بإزالة المعوقات التي تواجه صناعة الذهب محليًا، وهو ما يؤثر على زيادة تكاليف الإنتاج وضعف تنافسية المشغولات الذهبية بالأسواق التصديرية، وكذا تطوير تصميمات المشغولات الذهبية .

يشار إلي أن مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرية، وافق بعد اجتماعه الأول بالتشكيل الجديد برئاسة اللواء عماد الألفي على تأسيس شعبة تحت مسمى «شعبه صناعه المعادن الثمينة» يترأسها إيهاب واصف للعمل على النهوض بصناعة الذهب محليًا وعودتها إلى الريادة العالمية.