أولياء أمور طلاب رابعة ابتدائي: حلينا معاهم تدريبات مكثفة والمنهج كبير

حالة من القلق والترهب سيطرت على أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي، مع انطلاق الامتحانات التي بدأت بمادة اللغة العربية للفصل الدراسي الأول وهي تعتبر أول امتحانات لهم في حياتهم التعليمية، فعكفوا على مراجعة النصوص تارة والقراءة تارة أخرى مع أبنائهم الطلاب، بالإضافة إلى النحو والتعبير وغيرها من أفرع كتاب اللغة العربية.

وقالت أميرة محمد، ونجلها طالب في الصف الرابع الابتدائي، إن مادة اللغة العربية متفرعة والمقرر به العديد من الدروس: «العربي متفرع وكبير وضغط على الطالب خاصة في سنه الصغير».

المنهج ينمى تفكير الطالب ومرتبط ببعضه البعض

وأضافت «أميرة» في حديثها لـ«الوطن» أنها حاولت مراجعة المنهج الدراسي مع نجلها قبل الامتحانات من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: «دربت ابني على مختلف أنواع الأسئلة من بنك المعرفة»، لافته إلى أنه على الرغم من حجم المنهج إلى أنه ينمى تفكير الطالب وأجزاؤه مرتبطة ببعضها البعض.

المنهج يحتوي على العديد من المعلومات

واهتمت ياسمين أحمد، ولديها طالب وطالبة في الصف الرابع الابتدائي، بحل العديد من النماذج الامتحانية التي وفرتها المنصات التعليمية مثل بنك المعرفة مع أبنائها لتدريبهم على الإجابة على أسئلة الامتحانات قبل انطلاقها، مؤكدة لـ«الوطن»، أن المنهج يحتوي على العديد من المعلومات ويعتبر عبئا على الطالب.

بينما ترى لوزا عبدالعليم، إحدى أولياء الأمور، أن محتوى منهج الصف الرابع الابتدائي قريب جداً من منهج المرحلة الإعدادية، موضحة أنها اطلعت بشكل جيد على منهج الإعدادية وهو ما مكنها من التعامل مع منهج الصف الرابع الابتدائي بسهولة، موضحة أن المنهج ينمي مهارات التفكير لدى الطالب رغم كثافته.

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي، انطلقت اليوم بمادة اللغة العربية ورقياً في المدارس، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة كورونا، وقد أكد الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات تختلف من مدرسة لأخرى وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.