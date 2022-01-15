«الوطن» تنشر موافقة «الصحة» على تجارب سريرية لعلاج مصابي كورونا بـ«سوفالدي»

حصلت «الوطن» على صورة من قرار وزارة الصحة والسكان بالموافقة على إجراء تجارب سريرية على المصابين بفيروس كورونا باستخدام عقار سوفالدي المخصص لعلاج فيروس فيروس التهاب الكبد الوبائي.

نص قرار الصحة

وجاء نص قرار وزارة الصحة كالتالى:

«بناء على قرار معالى وزير الصحة والسكان رقم 95 لسنة 2005 بشأن البحوث الصحية رقم 225 لسنة 2020 بشأن تكوين لجان الأخلاقيات المنبثقة وطبقا لقواعد الممارسة الطبية الجيدة واعلان هلسنكي وكذلك قواعد منظمة الصحة العالمية، اجتمعة لجنة اخلاقيات البحث العلمي وتمت المناقشة وابداء الموافقة على العقار».

وتواصلت «الوطن» مع الدكتورة نهي عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث في هذا الوقت، والتى منحت موافقتها على إجراء التجربة وفقا لقرار الوزارة، لكنها لم تعلق على الأمر ورفضت الحديث لـ«الوطن».

طبيب الإبراشي أبرز المشاركين فى البحث

وحصلت «الوطن» على نسخة من البحث التى تم إجراؤه، وعدد الأطباء الذين وافقوا على إجراء تجارب سريرية وهم:

- الدكتور إيهاب كمال، والدكتورعلا الروبي والدكتور مصطفى صلاح، تحت إشراف الدكتور مصطفى صلاح.

- المحقق المنسق: شريف عباس، وهو الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

- الباحث الرئيسي في معهد الكبد القومي هو الدكتور إمام واكد، والباحثون المساعدون بمعهد الكبد القومي الدكتور محسن سلامة وتاري سلمان وعلياء صبري.

- الباحث الرئيسي في مستشفى الحميات بالمحلة الدكتور محمد عينار.

- الباحث الرئيسي في مستشفى الحميات بمنوف: اسماعيل شهاب.

- باحثون مساعدون بمستشفى الحميات بمنوف الدكتور منير سيف.

- الباحث الرئيسي في مستشفى الحميات بشبين الكوم الدكتور محمود فاروق.

- مدخلو البيانات: وائل عبد الرازق، وأحمد عبد الجواد، ونعمت صقر، ومحمد الجزار، وإيمان الحسيني، ومي منصور، ودعاء مهدي، والسيد ثروة.

علاج الإبراشي بـ سوفالدي

جدير بالذكر أن عقار «سوفالدي» هو عقار يُستخدم لعلاج مرضي الفيروس الكبدي «سي»، ولم توص منظمة الصحة العالمية باستخدامه لعلاج مرضي كورونا، ورفضت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا استخدامه وفقا لتصريحات الدكتور حسام حسنى لـ«الوطن» بذلك.

وأُثيرت مؤخرا أزمة بعد وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وتصريحات أرملته بشأن تعرضه لعلاج خاطئ ـ حسب قولها ـ في بداية إصابته بكورونا، على يد الدكتور شريف عباس، ما أدى لتدهور حالته الصحية، فيما صرح «عباس» في تصريحات تلفزيونية له بأنه استخدم عقار «سوفالدي» لعلاج الإعلامي الراحل به.