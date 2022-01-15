علاء مرسي عن محمد رمضان: «ما ينفعش نعمل نمبر وان على بعض.. ما يصحش»

لا يزال وصف الفنان محمد رمضان نفسه بلقب نمبر وان يثير الكثير من الجدل، ويعترض عليه البعض، وكان من بينهم الفنان علاء مرسي والذي كشف عن رأيه في هذا الأمر من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».

علاء مرسي يعلق على نمبر وان لـ محمد رمضان

قال علاء مرسي إن وصف محمد رمضان لنفسه بنمبر وان أمر غير مقبول، «ده كلام فاضي، ده من ضمن الكلام الفاضي وأنا بقوله يا محمد انسى الكلام دا، يعني إيه نمبر وان؟».

وأكد مرسي قائلًا «يعني مثلا علاء مرسي أنا رقم واحد في وقت ما في حدث ما، ورقم ربعمية في وقت ما في لحظة ما».

وتابع قائلا إنه «على سبيل المثال دكتور أحمد زويل هو رقم واحد في توقيت معين ولحظة معينة في الحدث الخاص به وهو الفيمتوثانية، رقم واحد رجل يبيع ليمون في إشارة مرور ويربي أبناءه ويصبحون أطباء هذا هو رقم واحد».

وأضاف مرسي «نمبر وان قرية كاملة حافظين القرآن الكريم، نمبر وان هو شاب دافع عن كنيسة وشرف عقيدته واستشهد على أعتابها، نمبر وان شاب عسكري وقف فى ليالي التلج فعضمه اتاكل من التلج فوقف محبا في هذا الوطن ثم استشهد».

وأكد الفنان علاء مرسي بأنه يفتخر بموهبة محمد رمضان حيث قال «أفتخر به ولكن ما ينفعش نعمل نمبر وان على بعض ما يصحش».

آخر أعمال علاء مرسي

يذكر أن الفنان علاء مرسي يعرض له الآن مسلسل «الحلم»، والذي يشارك فيه بجانب محمد رياض وصابرين وأنوشكا وأحمد عبدالعزيز وكمال أبورية وعدد آخر من الفنانين.