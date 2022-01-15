مسرحية «عائلة كازانوفا» تجمع حسن الرداد وعمرو يوسف في فبراير المقبل

نشر الفنان حسن الرداد صورة تجمعه بالفنان عمرو يوسف، من بروفات عرض مسرحي جديد بعنوان «عائلة كازانوفا»، وذلك عبر حسابه على «تويتر»، معلقا: «قريبا»، وهي المسرحية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي تضم في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

عمرو يوسف وحسن الرداد من «الدالي» لـ«كازانوفا»

وهي الصورة التي أعاد نشرها المنتج حمدي بدر، عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «أبناء الدالي سابقا.. أبناء كازانوفا حاليا»، وذلك في إشارة إلى مسلسل «الدالي» الذي كان أول عمل درامي لعمرو يوسف وحسن الرداد في بداية مشوارهما الفني.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي «عائلة كازانوفا»، مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم حسن الرداد، عمرو يوسف دينا الشربيني، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بيومي فؤاد، محمود الليثي، بدرية طلبة وسليمان عيد، ومن المقرر أن تعرض المسرحية خلال شهر فبراير المقبل.

وتعتبر «عائلة كازانوفا» هي ثاني تجربة مسرحية لحسن الرداد في موسم الرياض، وذلك بعد عرض مسرحية «في نص الليل» في بداية يناير الجاري، والتي حققت نجاحا كبيرا على مدار أيام عرضها في المملكة العربية السعودية، وشارك في بطولتها عدد من الفنانين من بينهم غادة عادل، ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن، سليمان عيد ومصطفى هريدي، مأخوذة عن إحدى كتابات الراحل بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

يسرا والشقيقان حسين ومصطفى فهمي نجوم مسرحيات «موسم الرياض»

وعلى الجانب الآخر، هناك عدد من الأعمال المسرحية الجديدة المقرر مشاركتها في موسم الرياض، منها مسرحية «صافي وناني» التي تعود بها الفنانة يسرا إلى المسرح مرة أخرى بعد فترة طويلة من الغياب عن المسرح، بالإضافة إلى مسرحية بعنوان «يا ناس الموضوع حساس» والتي تجمع الشقيقين حسين ومصطفى فهمي.